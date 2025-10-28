MP Crime: पयस्युनी नदी किनारे मिला कटा हाथ, खून के धब्बे और पैरों के मिले निशान, पुलिस-फॉरेंसिक टीमें जांच में जुटी

नईदुनिया प्रतिनिधि, मझगवां: जिला के मझगवां थाना क्षेत्र के पिंडरा में एक बड़ी घटना सामने सामने आई है। बस स्टैंड के समीप पयस्युनी नदी पर बने पुल के किनारे उस समय सनसनी फैल गई जब ग्रामीणों ने एक कटा हुआ मानव हाथ पड़ा देखा। सोमवार की सुबह कुछ लोग नदी के पास से गुजर रहे थे, तभी उन्हें झाडय़िों के बीच खून के धब्बों के साथ मानव हाथ दिखाई दिया।

ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना मझगवां थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मझगवां थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने आसपास के क्षेत्र को घेराबंदी कर तलाशी शुरू कर दी है। प्राथमिक जांच में यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि हाथ किसी हादसे का परिणाम है या किसी जघन्य अपराध से जुड़ा हुआ मामला।

कलेवा के साथ हाथ में कड़ा

नदी के किनारे पड़े मिले हाथ में रक्षा कलेवा बंधा होने के साथ ही चूड़ा/कड़ा पहना हुआ है। जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह दाहिना हाथ है। हाथ के पास कई सारे पैरों के निशान भी देखनों को मिले है। हालंकि उनके निशान स्पष्ट नहीं है। हाथ कैसे कटा-घटना क्या है और वह नदी किनारे कैसें पहुंचा, इन सब बातों पर पुलिस विचार कर जांच पड़ताल में जुट गई है। स्थानीय लोगों में तरह-तरह की चर्चाएं हैं। कुछ लोगों का कहना है कि नदी क्षेत्र में पिछले दिनों कुछ संदिग्ध लोग देखे गए थे। पुलिस ने मौके से साक्ष्य एकत्र कर फॉरेंसिक टीम को सूचना दी है।

