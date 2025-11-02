MP में पेट्रोल छिड़क कर किराने की दुकान में आग लगाई, दुकानदार गंभीर रूप से झुलसा

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना: जिले के कोठी थाना क्षेत्र के ग्राम दिदौंध में शनिवार देर रात एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। गांव के ही आदतन अपराधी बच्चा त्रिवेदी और कृष्णा त्रिवेदी ने कथित रूप से प्रियंका किराना स्टोर में पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरी दुकान चंद मिनटों में जलकर राख हो गई।
इस घटना में दुकान संचालक रामप्रकाश कुशवाहा गंभीर रूप से झुलस गए। उन्हें स्थानीय लोगों की मदद से तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आरोपित देर रात दुकान के पास पहुंचे और पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। जब तक ग्रामीण मौके पर पहुंचे, तब तक दुकान से उठती लपटों ने आसपास के क्षेत्र में दहशत फैला दी। स्थानीय लोगों ने किसी तरह आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सामान सहित पूरी दुकान जलकर खाक हो चुकी थी।
सूचना मिलते ही कोठी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ आगजनी और हत्या के प्रयास की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। ग्रामीणों ने बताया कि दोनों आरोपी पूर्व में भी कई आपराधिक मामलों में संलिप्त रहे हैं और गांव में आए दिन विवाद करते रहते हैं। फिलहाल पुलिस ने क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है और स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है।
