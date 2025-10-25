MP News: चित्रकूट से रामेश्वरम तक श्रीराम यात्रा का शुभारंभ, रामेश्वरम से हवाई मार्ग से श्रीलंका जाकर अयोध्या लौटेगी यात्रा

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। भगवान श्रीराम के वनगमन मार्गों को जीवंत करने और आस्था, संस्कृति व एकता के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से शुक्रवार को चित्रकूट से श्रीराम यात्रा का शुभारंभ हुआ। इस यात्रा ने आध्यात्मिक उत्सव का रूप ले लिया। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट धाम रेलवे स्टेशन से विशेष श्रीराम यात्रा को मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह यात्रा चित्रकूट से प्रारंभ होकर रामेश्वरम पहुंचेगी। इसके बाद हवाई मार्ग से श्रीलंका में प्रभु श्रीराम के जहां चरण पड़े उन पवित्र स्थलों तक पहुंचेगी। अंतिम चरण में श्रीराम यात्रा पुनः अयोध्या धाम पहुंचेगी, जहां इसका समापन होगा।