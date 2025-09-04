मेरी खबरें
    MP News: सतना में दो बच्चों संग रहस्यमय तरीके से लापता हुई महिला, दस दिन से तलाश में जुटी पुलिस

    पूजा केवट पत्नी राजेश केवट 20 अगस्त 2025 को अपने 7 वर्षीय बेट और 5 वर्षीय बेटी के साथ अचानक घर से गायब हो गईं। हालांकि महिला घर से जाते समय सारे गहने और पैसे घेर पर ही छोड़ कर गई है और अपने साथ कुछ भी लेकर नही गई है।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Thu, 04 Sep 2025 10:00:43 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 04 Sep 2025 10:06:17 PM (IST)
    MP News: सतना में दो बच्चों संग रहस्यमय तरीके से लापता हुई महिला, दस दिन से तलाश में जुटी पुलिस
    दो बच्‍चों के साथ महिला लापता है।

    HighLights

    1. पूजा केवट कुछ समय से पति के साथ रहना नहीं चाहती थीं।
    2. महिला और बच्चों के साथ कोई अनहोनी होने की आशंका है।
    3. यह महिला घर से गहने और पैसे घेर पर ही छोड़ कर गई है।

    सतना। उचेहरा थाना क्षेत्र से एक महिला अपने दो छोटे बच्चों के साथ रहस्यमय तरीके से लापता हो गई है। घटना को दस दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक उनका कोई सुराग नहीं लग सका है। मामला पुलिस के साथ-साथ पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है।

    पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पूजा केवट पत्नी राजेश केवट 20 अगस्त 2025 को अपने 7 वर्षीय बेटे और 5 वर्षीय बेटी के साथ अचानक घर से गायब हो गईं। हालांकि महिला घर से जाते समय सारे गहने और पैसे घेर पर ही छोड़ कर गई है और अपने साथ कुछ भी लेकर नही गई है।

    पहले स्वयं की तलाश फिर दर्ज कराई गुमशुदगी

    पति राजेश केवट ने पहले स्वयं अपनी ओर से तलाश की, लेकिन सफलता न मिलने पर उचेहरा थाना पहुंचकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले की एफआईआर दर्ज होते ही पुलिस ने जांच शुरू की और महिला व बच्चों की तलाश में टीमों को लगाया।

    नही रहना चाहती है पति के साथ

    पुलिस सूत्रों के अनुसार, यह भी सामने आ रहा है कि पूजा केवट पिछले कुछ समय से पति के साथ रहना नहीं चाहती थीं। हालांकि, पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है कि कहीं महिला और बच्चों के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हुई।

    स्वजनों की चिंता बढ़ी

    स्वजनों की चिंता लगातार बढ़ रही है। मां और मासूम बच्चों के इस तरह अचानक गायब हो जाने से रिश्तेदार और पड़ोसी भी दहशत में हैं। लोग तरह-तरह की चर्चाएं कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है।

    जांच में जुटी पुलिस

    पुलिस अधिकारियों का कहना है कि महिला और बच्चों की खोजबीन के लिए अलग-अलग स्थानों पर टीम भेजी गई है। आसपास के जिलों और थानों को भी सूचित कर दिया गया है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अन्य संभावित ठिकानों पर भी निगरानी रखी जा रही है।

