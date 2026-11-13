सतना में 6 हजार बकायादारों को निगम का नोटिस, 15 दिन की मोहलत फिर सील होंगी संपत्तियां

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। निगम के खजाने पर 54 करोड़ 83 लाख रुपये की वसूली के लिए निगम ने करीब छह हजार ऐसे करदाताओं को चिह्नित किया है, जिन पर 50 हजार रुपये से अधिक का संपत्तिकर बकाया है। सीलिंग और कुर्की की कार्रवाई की जाएगी सभी को नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर भुगतान करने की मोहलत दी गई है। इसके बाद भी राशि जमा नहीं हुई तो संबंधित संपत्तियों पर सीलिंग और कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। यानी अब बकाया कर जमा नहीं करने वालों को निगम की सख्ती का सामना करना पड़ेगा।

बड़े बकायादारों के खिलाफ वसूली अभियान नगर निगम आयुक्त डॉ. नागार्जुन बी. गौड़ा के निर्देश पर राजस्व अमले ने बड़े बकायादारों के खिलाफ वसूली अभियान तेज कर दिया है। चिह्नित सूची में केवल आवासीय मकान ही नहीं, बल्कि व्यावसायिक प्रतिष्ठान, औद्योगिक क्षेत्र, ट्रांसपोर्ट नगर और शासकीय संस्थान भी शामिल हैं।