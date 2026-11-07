सतना की सड़कों पर अनिरुद्धाचार्य का गुस्सा, मंच से बोले - शहर में सड़क ही नहीं है, तंग गलियों से जाना पड़ा

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज ने सतना की बदहाल सड़कों को लेकर मंच से बड़ी टिप्पणी की है। उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे सतना से चित्रकूट जाने वाले रास्ते की दुर्दशा का जिक्र कर रहे हैं।

जरा सी जगह पे सड़क ही नहीं है बिल्कुल कथा के दौरान अनिरुद्धाचार्य महाराज ने कहा, "जब भी मैं चित्रकूट, सतना से चित्रकूट का रास्ता जैसे मैं जबलपुर से... सतना, सतना से मैहर... वहां सतना से जब मैं चित्रकूट जाता हूं, सड़क इतनी खराब है कि सड़क में वहां पे जरा सी जगह पे सड़क ही नहीं है बिल्कुल।