सतना की सड़कों पर अनिरुद्धाचार्य का गुस्सा, मंच से बोले - शहर में सड़क ही नहीं है, तंग गलियों से जाना पड़ा

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज ने सतना की बदहाल सड़कों को लेकर मंच से बड़ी टिप्पणी की है। उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे सतना से चित्रकूट जाने वाले रास्ते की दुर्दशा का जिक्र कर रहे हैं।
कथा के दौरान अनिरुद्धाचार्य महाराज ने कहा, "जब भी मैं चित्रकूट, सतना से चित्रकूट का रास्ता जैसे मैं जबलपुर से... सतना, सतना से मैहर... वहां सतना से जब मैं चित्रकूट जाता हूं, सड़क इतनी खराब है कि सड़क में वहां पे जरा सी जगह पे सड़क ही नहीं है बिल्कुल।
जनाब वो सतना जो बाईपास है, वहां सड़क ही नहीं है। शहर के अंदर से जाओ तो जरा सी गली से गुजर के जाना पड़ता है।महाराज के इस बयान के बाद सतना में सड़क निर्माण और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर फिर से सवाल खड़े हो गए हैं।
स्थानीय लोगों का कहना है कि सतना बाईपास और सतना-चित्रकूट मार्ग लंबे समय से जर्जर हालत में है। जगह-जगह गड्ढे, उखड़ी हुई सड़क और धूल के कारण रोज हादसे हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोग प्रशासन को घेर रहे हैं।
लोगों का कहना है कि जब एक बड़े संत को भी इस सड़क से परेशानी हो रही है तो आम जनता का क्या हाल होगा। अब देखना है कि इस टिप्पणी के बाद प्रशासन सतना की सड़कों को लेकर कोई ठोस कदम उठाता है या नहीं।
यह भी पढ़ें- जबलपुर में तीन बाइकों से आए छह बदमाशों ने व्यापारी को घेरा, बचाने आए कर्मचारी को भी चाकू मारा