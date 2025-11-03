मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    रेत में छिपाई थी नशीली कफ सिरप की खेप... ऑपरेशन प्रहार 2.0 के चलते MP पुलिस ने की 286 शीशियां बरामद

    रीवा जोन में चल रहे ऑपरेशन प्रहार 2.0 के तहत मैहर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। ताला थाना पुलिस ने ग्राम सनेही में छापामार कार्रवाई करते हुए रेत के ढेर में छिपाई गई 286 शीशियां नशीली कफ सिरप की बरामद की हैं।

    By Nai Dunia News Network
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 03 Nov 2025 06:44:06 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 03 Nov 2025 06:44:06 PM (IST)
    रेत में छिपाई थी नशीली कफ सिरप की खेप... ऑपरेशन प्रहार 2.0 के चलते MP पुलिस ने की 286 शीशियां बरामद
    MP News: नशीली कफ सिरप की 286 शीशी बरामद ( File Photo)

    नईदुनिया प्रतिनिधि, मैहर: रीवा रेंज के आईजी गौरव राजपूत के निर्देशन में ऑपरेशन प्रहार 2.0 के तहत चलाए जा रहे नशे के खिलाफ अभियान में मैहर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। ताला थाना प्रभारी को सूचना मिली कि ग्राम सनेही निवासी नंदकिशोर उर्फ छोटेभइया पटेल (59 वर्ष) अपने घर के पास अवैध रूप से नशीली कफ सिरप का भंडारण कर रहा है।

    naidunia_image

    सूचना के आधार पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छापामार कार्रवाई की। आरोपी के घर के सामने रखे रेत के ढेर की जेसीबी से खुदाई कराई गई, जिसमें से दो बोरियों में छिपाई गई 286 शीशियां नशीली कफ सिरप बरामद हुईं। आरोपी ने पुलिस को भ्रमित करने के लिए रेत के ऊपर लौकी की बेलें फैला दी थीं, ताकि किसी को शक न हो।


    पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी यह कफ सिरप 240 रुपए प्रति शीशी की दर से खरीदकर 300 रुपए प्रति शीशी में बेच रहा था। बरामद सिरप की कुल कीमत लगभग 57,629 रुपए आंकी गई है। पुलिस ने आरोपी नंदकिशोर उर्फ छोटे भइया पटेल पिता नर्मदा पटेल, निवासी बड़ा टोला सनेही को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध अपराध क्रमांक 327/25, धारा 8, 21, 22 NDPS एक्ट एवं 6/13 ड्रग कंट्रोल एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।

    यह भी पढ़ें- 'जनरल कैटेगरी के साथ हुआ अन्याय...', पदोन्नति नियम 2025 पर सपाक्स का विरोध, MP हाईकोर्ट में रखेगा पक्ष

    पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी ने यह कफ सिरप कहां से खरीदी और किन लोगों को सप्लाई की जा रही थी। अधिकारियों का कहना है कि नशे के इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की पहचान कर जल्द ही उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई पुलिस की दृढ़ इच्छाशक्ति और नशे के खिलाफ सख्त रुख को दर्शाती है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.