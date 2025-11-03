रेत में छिपाई थी नशीली कफ सिरप की खेप... ऑपरेशन प्रहार 2.0 के चलते MP पुलिस ने की 286 शीशियां बरामद

नईदुनिया प्रतिनिधि, मैहर: रीवा रेंज के आईजी गौरव राजपूत के निर्देशन में ऑपरेशन प्रहार 2.0 के तहत चलाए जा रहे नशे के खिलाफ अभियान में मैहर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। ताला थाना प्रभारी को सूचना मिली कि ग्राम सनेही निवासी नंदकिशोर उर्फ छोटेभइया पटेल (59 वर्ष) अपने घर के पास अवैध रूप से नशीली कफ सिरप का भंडारण कर रहा है।

सूचना के आधार पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छापामार कार्रवाई की। आरोपी के घर के सामने रखे रेत के ढेर की जेसीबी से खुदाई कराई गई, जिसमें से दो बोरियों में छिपाई गई 286 शीशियां नशीली कफ सिरप बरामद हुईं। आरोपी ने पुलिस को भ्रमित करने के लिए रेत के ऊपर लौकी की बेलें फैला दी थीं, ताकि किसी को शक न हो।

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी यह कफ सिरप 240 रुपए प्रति शीशी की दर से खरीदकर 300 रुपए प्रति शीशी में बेच रहा था। बरामद सिरप की कुल कीमत लगभग 57,629 रुपए आंकी गई है। पुलिस ने आरोपी नंदकिशोर उर्फ छोटे भइया पटेल पिता नर्मदा पटेल, निवासी बड़ा टोला सनेही को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध अपराध क्रमांक 327/25, धारा 8, 21, 22 NDPS एक्ट एवं 6/13 ड्रग कंट्रोल एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी ने यह कफ सिरप कहां से खरीदी और किन लोगों को सप्लाई की जा रही थी। अधिकारियों का कहना है कि नशे के इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की पहचान कर जल्द ही उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई पुलिस की दृढ़ इच्छाशक्ति और नशे के खिलाफ सख्त रुख को दर्शाती है।