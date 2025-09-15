अस्पताल की शर्मनाक हरकत... मरीज को बनाया सफाईकर्मी, बच्चे को गोद में लिए फर्श साफ करती रही महिला, Video वायरल

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। मरीजों के साथ दुर्व्यवहार करने के मामले में आए दिन शासकीय चिकित्सालय सवालों के घेरे में खड़ा रहता है। सोमवार को सोशल मीडिया में वायरल वीडियो एक बार फिर अस्पताल प्रबंधन व उसके जिम्मेदारों की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए है। जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सरदार वल्लभ भाई पटेल जिला अस्पताल से एक चौंकाने वाला और शर्मनाक मामला सामने आया है। यहां इलाज कराने आई एक महिला को अपने दुधमुंहे बच्चे को गोद में लेकर फर्श साफ करना पड़ा।

स्वास्थ्य विभाग के लिए चुनौती यह घटना न केवल अस्पताल प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करती है बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल तस्वीर भी उजागर करती है। स्थानीय सामाजिक संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि दोषी सफाईकर्मी पर कार्रवाई नहीं की गई तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। यह मामला अब प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के लिए चुनौती बनता जा रहा है।