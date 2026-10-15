चित्रकूट में हैंडबॉल प्रतियोगिता में शामिल होने आए यूपी के खिलाड़ी की मंदाकिनी नदी में डूबने से मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। मंदाकिनी नदी के आरोग्य धाम घाट में डूबने से एक और बालक की मौत हो गई। राज्यस्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में भाग लेने चित्रकूट आए उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के 16 वर्षीय खिलाड़ी नवीन तिवारी की नदी में डूबने से जान चली गई। घटना के बाद खेल दल में शोक का माहौल है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, देवीपाटन मंडल के गोंडा जिले से हैंडबॉल टीम राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेने चित्रकूट आई थी। 14 अक्टूबर को टीम के कुछ खिलाड़ी भ्रमण के दौरान आरोग्य धाम घाट स्थित मंदाकिनी नदी पहुंचे थे। इसी दौरान ग्राम रमापुरवा, जिला गोंडा निवासी नवीन तिवारी का पैर फिसल गया और वह नदी में जा गिरा। देखते ही देखते वह गहरे पानी में डूब गया।