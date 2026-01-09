नशेड़ियों को पकड़ने गए पुलिस कर्मियों पर हमला, पत्थरबाजी से डरकर जान बचाकर भागे

सतना, नईदुनिया प्रतिनिधि। कोलगवां थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक पंद्रह स्थित पानी टंकी क्षेत्र में नशेड़ियों द्वारा पुलिस पर पत्थरबाजी किए जाने का मामला सामने आया है। घटना के दौरान मौके पर मौजूद लगभग पांच पुलिसकर्मियों को जान बचाकर पीछे हटना पड़ा।

जानकारी के अनुसार कोलगवां थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि पानी टंकी के पास कुछ युवक शराब के नशे में गाली-गलौज कर रहे हैं और क्षेत्र में अशांति फैला रहे हैं। सूचना मिलते ही बाइक से दो पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। वहां मौजूद नशेड़ियों ने पुलिस को देखते ही उनके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी।