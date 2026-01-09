मेरी खबरें
    By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Fri, 09 Jan 2026 11:39:44 AM (IST)Updated Date: Fri, 09 Jan 2026 11:39:44 AM (IST)
    नशेड़ियों को पकड़ने गए पुलिस कर्मियों पर हमला, पत्थरबाजी से डरकर जान बचाकर भागे
    नशेड़ियों ने पुलिस पर कर दिया हमला। (फोटो- नईदुनिया प्रतिनिधि)

    HighLights

    1. पानी टंकी क्षेत्र में नशेड़ियों ने पुलिस पर हमला किया।
    2. शराब पीकर गालीगलौज की सूचना पर पहुंची पुलिस।
    3. अतिरिक्त बल आने पर आरोपी बस्ती की ओर भागे।

    सतना, नईदुनिया प्रतिनिधि। कोलगवां थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक पंद्रह स्थित पानी टंकी क्षेत्र में नशेड़ियों द्वारा पुलिस पर पत्थरबाजी किए जाने का मामला सामने आया है। घटना के दौरान मौके पर मौजूद लगभग पांच पुलिसकर्मियों को जान बचाकर पीछे हटना पड़ा।

    जानकारी के अनुसार कोलगवां थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि पानी टंकी के पास कुछ युवक शराब के नशे में गाली-गलौज कर रहे हैं और क्षेत्र में अशांति फैला रहे हैं। सूचना मिलते ही बाइक से दो पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। वहां मौजूद नशेड़ियों ने पुलिस को देखते ही उनके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी।


    स्थिति बिगड़ते देख पुलिस ने अतिरिक्त बल को बुलाया। जैसे ही पुलिस पार्टी मौके पर पहुंची, आरोपी युवक बस्ती की ओर भागने लगे। पुलिस द्वारा पीछा किए जाने पर लगभग एक दर्जन नशेड़ियों ने एकजुट होकर पुलिसकर्मियों पर पत्थरों से हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से पुलिसकर्मी घबरा गए और अपनी जान बचाकर पीछे हटना पड़ा।

    घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है। पुलिस आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी कर रही है।

