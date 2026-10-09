मजदूरों की फर्जी लिस्ट तैयार कर रिश्तेदारों के बैंक अकाउंट में डलवा दी सैलरी, मैहर में 35 लाख की धोखाधड़ी

नईदुनिया प्रतिनिधि, मैहर। अल्ट्राटेक सीमेंट उद्योग में काम करने वाली ठेका कंपनी में मजदूरों की ऐसी सूची तैयार की गई, जिनके नाम पर भुगतान तो निकला, लेकिन रकम कथित तौर पर रिश्तेदारों के बैंक खातों में पहुंचती रही। करीब 35 लाख रुपये की इस धोखाधड़ी के मामले में मैहर पुलिस ने बालाघाट निवासी दो सगे भाइयों जैनेन्द्र पातरे और संदीप पातरे को गिरफ्तार किया है। दोनों को न्यायालय में पेश करने के बाद एक दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है।

मामला पुणे महाराष्ट्र की कंपनी आयोकि फैब्रिकन प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा है, जो मैहर स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट उद्योग में कार्यरत है। कंपनी के कर्मचारी ने पुलिस अधीक्षक अवधेश प्रताप सिंह से शिकायत की थी कि दोनों भाई वर्ष 2023, 2024 और 2025 के दौरान कंपनी में काम करते थे। इसी दौरान उन्होंने कथित तौर पर फर्जी मजदूरों की सूची तैयार कर उनके नाम पर कंपनी से भुगतान निकलवाया।