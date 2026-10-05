सतना में घर, नौकरी और इलाज का लालच देकर धर्म परिवर्तन का दबाव, तीन पर केस

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। शिकायत के बाद पुलिस ने एक महिला समेत तीन लोगों के खिलाफ मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम-2021 की धारा 3 और 5 के तहत अपराध दर्ज किया है। पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार बजरंग कॉलोनी-टिकुरिया टोला निवासी जगविजय उर्फ जग्गी वर्मा (25) बीमारी, बेरोजगारी और पारिवारिक परेशानियों से जूझ रहा है। करीब 15 दिन पहले उसकी मुलाकात बजरहा टोला निवासी कंचन महतो से हुई। कंचन ने उसे टिकुरिया टोला निवासी रेनू समुद्रे से मिलने की बात कही और बताया कि वह उसकी समस्याओं का समाधान कर सकती है।

ईसाई धर्म अपनाकर प्रार्थना में शामिल होने को कहा

जगविजय के मुताबिक कंचन उसे रेनू के घर लेकर गया। वहां रेनू ने उसे ईसाई धर्म अपनाने और प्रार्थना में शामिल होने के लिए कहा। नौकरी और घर मिलने की उम्मीद में युवक उनकी बात मानने लगा। हालांकि, उसे अपेक्षित लाभ नहीं मिला। रविवार को जब वह दोबारा रेनू के पास पहुंचा तो आरोप है कि रेनू, कंचन महतो और ईशू समुद्रे ने उससे कहा कि धर्म बदले बिना उसे स्वास्थ्य, नौकरी और घर जैसी सुविधाएं नहीं मिल सकतीं।

प्रार्थना की जानकारी पर जुटे कार्यकर्ता

धर्म परिवर्तन की सूचना मिलने पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे।

संगठन के पदाधिकारियों का दावा है कि वहां ईसाई धर्म की प्रार्थना चल रही थी।



सूचना के बाद बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग एकत्रित हो गए तथा विरोध प्रदर्शन किया।

थाना प्रभारी सुदीप सोनी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तलाशी ली और लोगों को थाने लाया।

इसके बाद जगविजय ने विहिप और बजरंग दल के पदाधिकारियों के साथ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस ने रेनू समुद्रे, कंचन महतो और ईशू समुद्रे के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है।

धर्म परिवर्तन से जुड़े अन्य स्थानों की जांच की मांग

विहिप के विभाग मंत्री विपिन सिंह ने सतना शहर में धर्म परिवर्तन से जुड़े अन्य स्थानों की जांच कराने की मांग की है। संगठन का दावा है कि शहर में ऐसे 20 से अधिक केंद्र संचालित हैं। हालांकि, इन स्थानों पर धर्म परिवर्तन कराए जाने के दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। प्रदर्शन में विपिन सिंह, राजबहादुर मिश्रा, रावेंद्र सिंह, सचिन शुक्ला, ऋषभ शुक्ला, अश्वनी दहिया, विकास चतुर्वेदी, विवेक अग्निहोत्री, रॉकी तिवारी सहित दुर्गा वाहिनी की मेघा तिवारी और अंजलि तिवारी समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।