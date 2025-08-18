शहीद का हुआ अपमान तो किया 13 किमी पैदल मार्च, सतना में SDM को ज्ञापन सौंप दी आंदोलन की चेतावनी

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। नागौद तहसील के सेमरी गांव के लोगों ने एसडीएम कार्यालय तक पैदल मार्च कर कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। साथ ही लोगों ने जल्द समाधान होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। बता दें कि इलाके में बीते पांच अगस्त को देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले सीआरपीएफ एसआई मनमोहन सिंह के शहीद स्मारक से असामाजिक तत्वों द्वारा दूसरी बार शर्मनाक हरकत कर बंदूक व टोपी चोरी की गई थी। इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने के बावजूद भी प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई न करने का भी आरोप लगाया गया है।

एक सप्ताह का दिया अल्टीमेटम आंदोलनरत लोगों ने यह भी मांग की है कि खंडित स्मारक को वापस सुदृढ़ कराया जाए। मंगलवार को सुबह 10 बजे से सेमरी गांव स्थित स्मारक स्थल तिलगवां मोड़ से होते हुए माढ़ाटोला से होते हुए सडक़ मार्ग से पैदल मार्च निकालते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और एक सप्ताह में मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी।