शहीद का हुआ अपमान तो किया 13 किमी पैदल मार्च, सतना में SDM को ज्ञापन सौंप दी आंदोलन की चेतावनी

    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Mon, 18 Aug 2025 03:40:47 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 18 Aug 2025 03:40:47 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। नागौद तहसील के सेमरी गांव के लोगों ने एसडीएम कार्यालय तक पैदल मार्च कर कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। साथ ही लोगों ने जल्द समाधान होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। बता दें कि इलाके में बीते पांच अगस्त को देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले सीआरपीएफ एसआई मनमोहन सिंह के शहीद स्मारक से असामाजिक तत्वों द्वारा दूसरी बार शर्मनाक हरकत कर बंदूक व टोपी चोरी की गई थी। इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने के बावजूद भी प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई न करने का भी आरोप लगाया गया है।

    एक सप्ताह का दिया अल्टीमेटम

    आंदोलनरत लोगों ने यह भी मांग की है कि खंडित स्मारक को वापस सुदृढ़ कराया जाए। मंगलवार को सुबह 10 बजे से सेमरी गांव स्थित स्मारक स्थल तिलगवां मोड़ से होते हुए माढ़ाटोला से होते हुए सडक़ मार्ग से पैदल मार्च निकालते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और एक सप्ताह में मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी।

    प्रशासन की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं

    इन सबके बीच शहीद की पत्नी 58 वर्षीय श्यामा सिंह ने प्रशासन को स्पष्ट किया है कि ‘अगर स्मारक की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं कर सकती है तो स्मारक को तोड़ दे, जब स्मारक नहीं रहेगा तो उसका अपमान भी नहीं होगा’। हालांकि इस पर प्रशासन की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

    शहीद स्मारक से दो बार चोरी हो चुकी बंदूक-टोपी चुकी हरकत

    शहीद स्मारक से असामाजिक तत्वों ने यह दूसरी बार शर्मनाक हरकत की है। सीआरपीएफ एसआई मनमोहन सिंह की स्मृति में बने स्मारक से बंदूक चुरा असामाजिक तत्वों ने देशभक्ति और शहीद सम्मान को ठेस पहुंचाई है। इन असामाजिक तत्वों ने शहीद स्मारक से उनकी प्रतीकात्मक बंदूक चोरी करते हुए स्मारक पर रखी टोपी भी हटा दी है, जो पुलिस को स्मारक के पास ही जमीन पर पड़ी मिली थी। इसके पूर्व यह घटना अक्टूबर 2020 में भी की गई थी।

