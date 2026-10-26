सूरत में सतना जिले के मझगवां के रहने वाले भाजपा नेता के भाई की निर्मम हत्या, सड़ चुकी लाश देखकर भाई भी नहीं पहचान पाए

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। रोजी-रोटी की तलाश में गुजरात के सूरत गए सतना जिले के मझगवां निवासी 50 वर्षीय राजेश रामस्वरूप मिश्रा उर्फ रज्जन की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई हत्या ने परिवार को झकझोर दिया है। किराये के कमरे से उनका शव मिलने की खबर जब परिजनों तक पहुंची, तो किसी को अंदाजा नहीं था कि उन्हें अपने भाई का अंतिम दर्शन भी ठीक से नसीब नहीं होगा।

शव की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि पहचान करना तक मुश्किल हो रहा था। सूचना मिलने पर सूरत पहुंचे उनके भाई और भाजपा नेता अवधबिहारी मिश्रा यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। कमरे से उठी दुर्गंध, खुला मौत का राज सूरत के दिंडोली स्थित लक्ष्मीनारायण सोसाइटी में राजेश पिछले करीब छह महीने से किराये पर रह रहे थे। वह पेंटर का काम करते थे और कमरे का किराया दो हजार रुपये प्रतिमाह बताया गया है। 23 अक्टूबर की सुबह कमरे से असहनीय दुर्गंध आने पर मकान मालिक को संदेह हुआ।

इसके बाद परिचितों को सूचना दी गई और पुलिस की मौजूदगी में कमरा खुलवाया गया। भीतर राजेश का सड़ा हुआ शव मिला। चेहरे के दाहिने हिस्से पर धारदार हथियार से चोट के गहरे निशान प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, उनके चेहरे के दाहिने हिस्से पर धारदार हथियार से चोट के गहरे निशान थे। गर्दन और छाती के ऊपरी हिस्से पर भी निशान पाए गए। पुलिस को आशंका है कि धारदार हथियार से हमला करने के साथ गला घोंटकर हत्या की गई। बताया जाता है कि 20 अक्टूबर की रात कमरे से झगड़े की आवाजें भी सुनाई दी थीं। हालांकि, हत्या का सही समय और घटनाक्रम जांच का विषय है। रिश्तों की उलझन में हत्या की आशंका स्थानीय समाचार रिपोर्टों के अनुसार, राजेश जिस महिला राजाबाई उर्फ रानी के साथ रह रहे थे, उसे उन्होंने अपनी पत्नी बताया था। कमरे में रामप्रसाद और गोलू नाम के दो अन्य लोग भी रहते थे। प्रारंभिक जानकारी में महिला और राजेश के बीच संबंधों, उसके वास्तविक पति और बेटे की मौजूदगी को लेकर विवाद की बात सामने आई है।