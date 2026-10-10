केंद्रीय जेल सतना से फरार बंदी को छिपा रहे थे रिश्तेदार, छह दिन बाद आया अमदरा पुलिस की पकड़ में

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। केंद्रीय जेल सतना से प्रहरी को चकमा देकर फरार हुआ बंदी आखिरकार छह दिन बाद पकड़ लिया गया। फरारी के बाद बंदी के रिश्तेदार उसे जंगल और अहरी में छिपाकर रख रहे थे। घुनवारा गांव में छिपे होने की सूचना मिली लगातार तलाश में जुटे जेल प्रशासन के विशेष तलाशी दल को शनिवार को उसके मैहर जिले के अमदरा थाना क्षेत्र अंतर्गत घुनवारा गांव में छिपे होने की सूचना मिली। अमदरा पुलिस की मदद से घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

जेल परिसर की सफाई के दौरान फरार हो गया था बंदी अच्छेलाल प्रजापति उर्फ अखिलेश प्रजापति (52), पिता दशरथ प्रजापति, निवासी पटकहा नादनटोला, थाना अमरपाटन, जिला सतना, छह अक्टूबर 2026 को गोशाला और जेल परिसर की सफाई के दौरान फरार हो गया था। तलाश के लिए विशेष दल गठित किया घटना के बाद जेल प्रशासन ने उसकी तलाश के लिए विशेष दल गठित किया था। जेल अधीक्षक लीना कोठा के निर्देशन में गठित दल में उप जेल अधीक्षक श्रीकांत त्रिपाठी के समन्वय में सहायक जेल अधीक्षक अभिमन्यु पाण्डेय के नेतृत्व में जेल प्रहरी अर्जुन रावत, ममितलाल बागरी, संतोष विश्वकर्मा और सुशील प्रजापति को शामिल किया गया था।