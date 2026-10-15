सतना में जीएसटी पंजीकृत कारोबारियों के लिए राहत भरी खबर, अब नहीं होगा काेई फ्रॉड

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। जीएसटी पंजीकृत कारोबारियों के लिए यह खबर काम की हो सकती है कि अब कोई भी जालसाज उन्हें राज्यकर की ओर जारी कोई भी पत्र या नोटशीट दिखाकर उन्हें बेवकूफ नहीं बना पाएंगा।

एक अक्टूबर से नया नवाचार की शुरुआत

अब विभाग ने इसकी विश्वनीयता के लिए बीते एक अक्टूबर से नया नवाचार की शुरुआत की जा चुकी है। जिसका मुख्य लक्ष्‍य फर्जी व एआई से तैयार किए विभागीय पत्र या नोटिस आदि के भ्रम को दूर कर पंजीकृत व्यवसायी को विभाग से जारी पत्राचार की विश्वनीयता देना है।