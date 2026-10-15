मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

सतना में जीएसटी पंजीकृत कारोबारियों के लिए राहत भरी खबर, अब नहीं होगा काेई फ्रॉड

यह स्कैनर बार कोड व डीआईएन नंबर इस बात की विश्वनीयता दिलाएगा कि जारी हुआ पत्र राज्यकर विभाग से ही जारी हुआ है और आया है।

By Digital DeskEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Thu, 15 Oct 2026 05:00:11 PM (IST)Updated Date: Thu, 15 Oct 2026 05:00:11 PM (IST)
सतना में जीएसटी पंजीकृत कारोबारियों के लिए राहत भरी खबर, अब नहीं होगा काेई फ्रॉड
व्यापारियों को भेजकर कोई भी पत्र या नोटशीट दिखाकर उन्हें बेवकूफ नहीं बना पाएंगा। सौजन्‍य एआई

HighLights

  1. राज्यकर का बार कोड व डीआईएन नंबर रहेगा
  2. कारोबारियों के बीच विश्वनीयता बढ़ाने का प्रयास
  3. झूठे नोटिसों व दस्तावेजों से सुरक्षित रखने का प्रवि‍धान

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। जीएसटी पंजीकृत कारोबारियों के लिए यह खबर काम की हो सकती है कि अब कोई भी जालसाज उन्हें राज्यकर की ओर जारी कोई भी पत्र या नोटशीट दिखाकर उन्हें बेवकूफ नहीं बना पाएंगा।

एक अक्टूबर से नया नवाचार की शुरुआत

अब विभाग ने इसकी विश्वनीयता के लिए बीते एक अक्टूबर से नया नवाचार की शुरुआत की जा चुकी है। जिसका मुख्य लक्ष्‍य फर्जी व एआई से तैयार किए विभागीय पत्र या नोटिस आदि के भ्रम को दूर कर पंजीकृत व्यवसायी को विभाग से जारी पत्राचार की विश्वनीयता देना है।

राज्यकर विभाग का अपना स्कैनर होगा

इसके तहत अब विभाग अपने रिजस्टर्ड कारोबारी को भौतिक या मैन्यूअल कोई भी पत्र जारी करेगा तो उस पत्र के ऊपर राज्यकर विभाग का अपना स्कैनर होगा और उसके साथ ही बगल में डीआईएन नंबर भी अंकित होगा।

जीएसटी अपना स्कैनर व डीआईएन नंबर भी साथ में देगी

यह स्कैनर बार कोड व डीआईएन नंबर इस बात की विश्वनीयता दिलाएगा कि जारी हुआ पत्र राज्यकर विभाग से ही जारी हुआ है और आया है। लिहाजा अब हर पत्र में जीएसटी अपना स्कैनर व डीआईएन नंबर भी साथ में देगी।