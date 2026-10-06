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मैहर में करंट लगाकर सांभर का शिकार, डॉग स्क्वाॅयड ने आरोपी तक पहुंचाया

डॉग स्क्वायड के डॉग स्पार्टन ने घटनास्थल से करीब 700 मीटर दूर मुरकुट गांव में गंगू चौधरी के घर तक वन अमले को पहुंचाया।

By Digital DeskEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Tue, 06 Oct 2026 04:41:27 PM (IST)Updated Date: Tue, 06 Oct 2026 04:41:27 PM (IST)
मैहर में करंट लगाकर सांभर का शिकार, डॉग स्क्वाॅयड ने आरोपी तक पहुंचाया
वन अमले के कब्‍जे में आया गंगू चौधरी। सौजन्‍य विभाग

HighLights

  1. धोबहा बीट में खेत से मिला मादा सांभर का शव
  2. घर की तलाशी में शिकार के औजार बरामद
  3. 25 खूंटियां, जीआई तार सहित अन्य सामग्री मिली

नईदुनिया प्रतिनिधि, मैहर। वन परिक्षेत्र मैहर की अमदरा सर्किल अंतर्गत धोबहा बीट में करंट लगाकर सांभर के शिकार का मामला सामने आया है। बीट के कक्ष क्रमांक पी-502 से लगे सभागंज स्थित एक खेत में मादा सांभर मृत अवस्था में मिली। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे वन अमले ने जांच की तो प्रथम दृष्टया सांभर की मौत करंट लगने से होना सामने आया।

वन विभाग की टीम ने किया घटनास्थल का निरीक्षण

वन विभाग की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। मौके से करंट फैलाने के लिए इस्तेमाल की गई करीब 25 खूंटियां, जीआई तार सहित अन्य सामग्री बरामद की गई।

डॉग स्क्वायड को भी मौके पर बुलाया गया

मामले की जांच के लिए वन विभाग के डॉग स्क्वायड को भी मौके पर बुलाया गया। डॉग स्क्वायड के डॉग स्क्वायड ने घटनास्थल से करीब 700 मीटर दूर मुरकुट गांव में गंगू चौधरी के घर तक वन अमले को पहुंचाया।


प्रवि‍धानों के तहत वैधानिक कार्रवाई शुरू

इसके बाद वन विभाग की टीम ने घर की तलाशी ली। तलाशी के दौरान करीब 30 खूंटियां, लग्गी और बांका सहित अन्य सामग्री बरामद की गई। वन अमले ने गंगू चौधरी उम्र 25 वर्ष को संदिग्ध आरोपी मानते हुए उसके विरुद्ध वन्यजीव संरक्षण से संबंधित प्रवि‍धानों के तहत वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर जांच

वन विभाग अब बरामद सामग्री और घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर सांभर के शिकार में उसकी भूमिका की जांच कर रहा है। मामले में अन्य लोगों की संलिप्तता और करंट बिछाने के तरीके की भी पड़ताल की जा रही है।