सतना में कुत्ते की मौत पर बंदूकधारियों ने ट्रक ड्राइवर को पीटा, जंगल में भागकर बचाई जान

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। ट्रक के नीचे आवारा श्वान आ जाने से उसकी मौत क्या हुई, कुछ लोगों ने ट्रक चालक को ही निशाना बना लिया। बंदूकधारी दो चारपहिया वाहनों से पीछा कर चालक रंजीत विश्वकर्मा के साथ जमकर मारपीट किए जाने का आरोप है।

जान बचाने के लिए चालक ट्रक को राजमार्ग पर छोड़कर जंगल की ओर भागा और डायल 112 पर फोन कर मदद मांगी। लेकिन पुलिस के पास पहुंचने के बाद भी उसे राहत नहीं मिली। आरोप है कि करीब 24 घंटे बीतने के बाद भी पुलिस ने न उसकी चिकित्सकीय जांच (एमएलसी) कराई, न इलाज उपलब्ध कराया और न ही उसकी शिकायत पर कार्रवाई की। इस दौरान चालक दर्द से कराहता रहा और पुलिस उसे ट्रक सहित थाने में बैठाए रही।