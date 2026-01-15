सतना जिला अस्पताल ने रचा मानवता का उदाहरण, एचआईवी पॉजिटिव मरीज की सफल सर्जरी

सतना। सतना जिला अस्पताल ने चिकित्सा सेवा और मानवीय संवेदना का ऐसा उदाहरण पेश किया है, जो पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणास्रोत बन गया है। सडक़ दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल और एचआईवी पॉजिटिव पाए गए एक 40 वर्षीय युवक की जटिल सर्जरी को जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने सफलतापूर्वक अंजाम देकर यह साबित कर दिया कि इलाज में बीमारी नहीं, इंसान सबसे पहले होता है।

करीब 20 दिन पूर्व एक सडक़ हादसे में घायल युवक का पैर बुरी तरह फ्रैक्चर हो गया था। परिजन उसे सतना जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां एक्स-रे और ब्लड जांच के दौरान युवक के एचआईवी पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई।