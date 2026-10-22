सतना मालगोदाम में पल्लेदार की मौत पर परिजनों का हंगामा, शव सड़क पर रखकर रेलवे स्टेशन के बाहर लगाया जाम

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। मालगोदाम में मजदूरी करने वाले पल्लेदार मंगलदीन चौधरी की मौत के बाद बुधवार शाम रेलवे स्टेशन परिसर में हंगामे की स्थिति बन गई। 45 वर्षीय मंगलदीन की मौत से नाराज परिजनों और साथी मजदूरों ने शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया।

परिवार के एक सदस्य को नौकरी, आर्थिक सहायता और संबंधित ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग को लेकर करीब आधे घंटे तक स्टेशन की मुख्य सड़क पर यातायात थमा रहा। प्रशासनिक और रेलवे अधिकारियों की समझाइश के बाद परिजन पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार हुए।