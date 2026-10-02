सतना में पहले ई-रिक्शा चुराया फिर रेकी कर घर पहुंचे, डॉक्टर जागा तो सब्बल व रॉड छोड़कर भागे

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। शहर के सिटी कोतवाली क्षेत्र में चोरों ने डॉक्टर के घर चोरी की वारदात को अंजाम दिया, लेकिन भागना पड़ा।
चोर पहले मोहल्ले से ई-रिक्शा चुराकर लाए और उससे रेकी करने के बाद डॉ. बहादुर खान के घर में दाखिल हुए। चोरों ने क्लीनिक से करीब 15 हजार रुपये चोरी कर लिए।
किचन का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, तभी डॉक्टर और उनकी पत्नी की नींद खुल गई। डॉ. बहादुर खान की पत्नी फिरदौस के मुताबिक वारदात रात करीब 2 बजे की है।
सीसीटीवी फुटेज में बदमाश ई-रिक्शा से उतरते नजर आ रहे हैं। बताया गया कि चोरों ने घर के बाहर से दरवाजे बंद कर दिए और बाउंड्री कूदकर अंदर दाखिल हुए। इसके बाद क्लीनिक से करीब 15 हजार रुपये चोरी कर लिए।
क्लीनिक में चोरी करने के बाद चोर किचन की ओर पहुंचे और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगे। इसी दौरान आवाज सुनकर डॉ. बहादुर खान और उनकी पत्नी जाग गए। दोनों के शोर मचाने पर चोर घबरा गए और मौके पर सब्बल व रॉड छोड़कर भाग निकले।
घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल से सब्बल और रॉड जब्त किए हैं। सीसीटीवी फुटेज में दो चोर घर के अंदर जाते दिखाई दे रहे हैं, जबकि उनके कुछ साथी ई-रिक्शा में बाहर इंतजार करते नजर आए।
पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान करने में जुटी है। पुलिस ई-रिक्शा चोरी और डॉक्टर के घर हुई चोरी की वारदात को जोड़कर भी जांच कर रही है। मामले में जांच जारी है।
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