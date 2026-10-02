सतना में पहले ई-रिक्शा चुराया फिर रेकी कर घर पहुंचे, डॉक्टर जागा तो सब्बल व रॉड छोड़कर भागे

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। शहर के सिटी कोतवाली क्षेत्र में चोरों ने डॉक्टर के घर चोरी की वारदात को अंजाम दिया, लेकिन भागना पड़ा।

रेकी करने के बाद दिया अंजाम

चोर पहले मोहल्ले से ई-रिक्शा चुराकर लाए और उससे रेकी करने के बाद डॉ. बहादुर खान के घर में दाखिल हुए। चोरों ने क्लीनिक से करीब 15 हजार रुपये चोरी कर लिए।

डॉक्टर और उनकी पत्नी की नींद खुल गई

किचन का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, तभी डॉक्टर और उनकी पत्नी की नींद खुल गई। डॉ. बहादुर खान की पत्नी फिरदौस के मुताबिक वारदात रात करीब 2 बजे की है।

बाउंड्री कूदकर अंदर दाखिल हुए घर में

सीसीटीवी फुटेज में बदमाश ई-रिक्शा से उतरते नजर आ रहे हैं। बताया गया कि चोरों ने घर के बाहर से दरवाजे बंद कर दिए और बाउंड्री कूदकर अंदर दाखिल हुए। इसके बाद क्लीनिक से करीब 15 हजार रुपये चोरी कर लिए।