चित्रकूट में फैली दहशत; देखे गए चार संदिग्ध... ग्रामीणों ने कहा,हालात बिगड़ सकते हैं

चित्रकूट, नई दुनिया। मध्यप्रदेश के चित्रकूट जिले में संदिग्ध लोगों के देखे जाने की खबर ने दहशत फैला दी है। टेढ़ी ग्राम पंचायत के ग्रामीणों का दावा है कि देर रात गांव की सीमा पर चार संदिग्ध लोग घूमते हुए दिखाई दिए। यह खबर फैलते ही अफरा-तफरी मच गई और सैकड़ों ग्रामीण लाठी-डंडे लेकर सड़कों पर चौकसी करने निकल पड़े।
संदिग्धों को पकड़ने की कोशिश नाकाम
ग्रामीणों के मुताबिक उन्होंने संदिग्धों को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर वे भाग निकले। घटना की जानकारी फैलते ही पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। ग्रामीणों का आरोप है कि स्थानीय थाना पुलिस ने तुरंत कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिससे लोगों की बेचैनी और बढ़ गई।
आसपास के गांवों में भी असर
टेढ़ी ही नहीं, बल्कि नयागांव और आसपास के क्षेत्रों में भी संदिग्धों के देखे जाने की अफवाह फैल गई। लोगों का कहना है कि बीते कुछ दिनों से लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जिसके कारण वे घरों से बाहर निकलकर रातभर पहरा दे रहे हैं। उत्तरप्रदेश के चित्रकूट में अफवाह के चलते एक निर्दोष महिला की हत्या की घटना के बाद अब मध्यप्रदेश के ग्रामीण और ज्यादा सतर्क हो गए हैं।
पुलिस-प्रशासन की सक्रियता
घटना की सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि उनकी सुरक्षा में कोई कमी नहीं की जाएगी। एसडीओपी राजेश बंजारे के निर्देश पर थाना प्रभारी देवराज शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गांव और आसपास के इलाकों में गश्त की। पुलिस बल ने रातभर पेट्रोलिंग की ताकि लोगों का डर कम किया जा सके।
ग्रामीणों का आक्रोश
गांव के लोगों का कहना है कि वे लगातार संदिग्ध गतिविधियों से परेशान हैं। महिलाएं और बच्चे खासकर डर के माहौल में हैं। करीब 50 से अधिक ग्रामीण रातभर चौकसी में जुटे रहे। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि पुलिस ने समय पर ठोस कार्रवाई नहीं की तो हालात बिगड़ सकते हैं।
प्रशासन की अपील
चित्रकूट पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि ग्रामीणों की सतर्कता जरूरी है, लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है।
