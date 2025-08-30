चित्रकूट में फैली दहशत; देखे गए चार संदिग्ध... ग्रामीणों ने कहा,हालात बिगड़ सकते हैं

चित्रकूट, नई दुनिया। मध्यप्रदेश के चित्रकूट जिले में संदिग्ध लोगों के देखे जाने की खबर ने दहशत फैला दी है। टेढ़ी ग्राम पंचायत के ग्रामीणों का दावा है कि देर रात गांव की सीमा पर चार संदिग्ध लोग घूमते हुए दिखाई दिए। यह खबर फैलते ही अफरा-तफरी मच गई और सैकड़ों ग्रामीण लाठी-डंडे लेकर सड़कों पर चौकसी करने निकल पड़े।

संदिग्धों को पकड़ने की कोशिश नाकाम ग्रामीणों के मुताबिक उन्होंने संदिग्धों को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर वे भाग निकले। घटना की जानकारी फैलते ही पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। ग्रामीणों का आरोप है कि स्थानीय थाना पुलिस ने तुरंत कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिससे लोगों की बेचैनी और बढ़ गई।