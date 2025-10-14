मेरी खबरें
    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Tue, 14 Oct 2025 07:40:10 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 14 Oct 2025 07:45:05 PM (IST)
    नकली पिस्टल से दहशत फैलाने वाला गिरफ्तार, गैंगस्टर जैसी इमेज चाहता था, सोशल मीडिया पर डालता था डर फैलाने वाले फोटो
    पुलिस की गिरफ्त में आरोपी।

    1. कोलगवां पुलिस की त्वरित कार्रवाई में मिली सफलता।
    2. आरोपी के कब्जे से नकली पिस्टल बरामद की गई है।
    3. खुद की गैंगस्टर छवि दिखाने की कोशिश कर रहा था।

    सतना। शहर के कोलगवां थाना क्षेत्र की पुलिस ने सोशल मीडिया पर नकली पिस्टल के साथ फोटो अपलोड कर लोगों में दहशत फैलाने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी अपने हाथ में नकली पिस्टल लेकर लोगों को डराने-धमकाने और खुद की गैंगस्टर जैसी छवि दिखाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस अधीक्षक हंसराज सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. शिवेंद्र सिंह बघेल तथा नगर पुलिस अधीक्षक डी.पी. सिंह चौहान के निर्देशन में थाना प्रभारी निरीक्षक सुदीप सोनी के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई।

    मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई

    जानकारी के अनुसार, 14 अक्टूबर 2025 को कोलगवां पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि महुआ बस्ती में एक व्यक्ति अवैध पिस्टल रखे हुए है। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को देखकर युवक भागने लगा, जिसे पीछा कर पकड़ लिया गया। जांच में पाया गया कि उसके हाथ में ली हुई पिस्टल नकली थी। पूछताछ में युवक ने अपना नाम विशाल भारती पिता शेषनाग भारती (20 वर्ष), निवासी महुआ बस्ती थाना कोलगवां, जिला सतना (म.प्र.) बताया।


    जब्त की नकली पिस्टल

    पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक अदद नकली पिस्टल बरामद कर आर्म्स एक्ट की धारा 28 के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

