नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। नगर निगम में संपत्ति कर की वसूली को लेकर अब सख्ती की तैयारी है। बकायादारों की सूची में नगर निगम के प्रथम नागरिक यानी महापौर योगेश ताम्रकार का नाम भी शामिल हैं।

एमआईसी सदस्य गोपी गेलानी पर भी 20 लाख रुपये से ज्यादा की देनदारी

मेयर पर 70 लाख रुपये से अधिक का संपत्ति कर बकाया बताया गया है। वहीं, एमआईसी सदस्य गोपी गेलानी पर भी 20 लाख रुपये से ज्यादा की देनदारी है।

शुरुआती चरण में 100 बड़े बकायादारों को कार्रवाई के दायरे में

नगर निगम की सूची में औद्योगिक क्षेत्र के 89 व्यापारियों के नाम भी बड़े बकायादारों के रूप में दर्ज हैं। लगातार बढ़ते बकाया और कमजोर वसूली को देखते हुए निगम प्रशासन ने अब बड़े बकायादारों के खिलाफ कुर्की और सीलिंग जैसी कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं। शुरुआती चरण में 100 बड़े बकायादारों को कार्रवाई के दायरे में लिया गया है।