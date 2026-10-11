मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

सतना में नकाबपोश बदमाशों का खूनी खेल, सोते हुए किसान का रेता गला, जेवर लूटे; हमले में पत्नी-बच्चे और बुजुर्ग दादी घायल

सतना के सोनवारी में नकाबपोश बदमाशों ने 40 वर्षीय किसान रज्जन सिंह की हत्या कर दी। हमले में उनकी पत्नी, दो बच्चे व दादी घायल हुए। पुलिस मामले की जांच क...और पढ़ें

By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
Publish Date: Sun, 11 Oct 2026 02:13:12 PM (IST)Updated Date: Sun, 11 Oct 2026 02:13:12 PM (IST)
सतना में नकाबपोश बदमाशों का खूनी खेल, सोते हुए किसान का रेता गला, जेवर लूटे; हमले में पत्नी-बच्चे और बुजुर्ग दादी घायल
सतना में नकाबपोश बदमाशों का खूनी खेल। (नईदुनिया)

HighLights

  1. सतना के सोनवारी गांव में नकाबपोश बदमाशों का हमला।
  2. 40 वर्षीय किसान रज्जन सिंह की गला काटकर हत्या।
  3. हमले में मृतक की पत्नी, बच्चे और दादी घायल।

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत सोनवारी गांव में शनिवार-रविवार की दरम्यानी देर रात नकाबपोश बदमाशों ने एक घर में घुसकर खूनी वारदात को अंजाम दिया। खेत में बने घर के बरामदे में सो रहे 40 वर्षीय किसान रज्जन सिंह पटेल की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई।

हमलावरों ने उनकी पत्नी, दो बच्चों और बुजुर्ग दादी पर भी हमला कर घायल कर दिया। वारदात के बाद बदमाश घर से गहने और अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो गए। एक ही परिवार के पांच सदस्यों पर हमले और किसान की हत्या से गांव में दहशत फैल गई।


बरामदे में सो रहे किसान पर हमला

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, रविवार रात करीब 12:30 बजे रज्जन सिंह पटेल अपने खेत में बने घर के बरामदे में खाट पर सो रहे थे। परिवार के अन्य सदस्य घर के अंदर सो रहे थे। इसी दौरान करीब आधा दर्जन नकाबपोश बदमाश वहां पहुंचे और रज्जन पर कुल्हाड़ी सहित अन्य धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हमले में उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

चीख-पुकार सुनकर बाहर निकला परिवार

मृतक की पत्नी अंजना सिंह पटेल के मुताबिक, पति पर हमला होने के दौरान चीख-पुकार सुनकर वह अपनी आठ वर्षीय बेटी रागनी सिंह पटेल, 12 वर्षीय बेटे अनिकेत पटेल और बुजुर्ग दादी लल्ली सिंह पटेल के साथ बाहर निकलीं। इस दौरान हमलावरों ने उन पर भी हमला कर दिया। अंजना के सिर और लल्ली सिंह के सिर व आंख में चोट आई है। बेटी रागनी के सिर में भी चोट लगी, जबकि बेटे अनिकेत को मामूली चोट आई है।

पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची

  • घटना की सूचना मिलते ही नगर पुलिस अधीक्षक महेंद्र सिंह और कोतवाली थाना प्रभारी अभिषेक सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। डायल 112 की सहायता से सभी घायलों को सिविल अस्पताल मैहर पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है।

  • पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटनास्थल पर फोरेंसिक अधिकारी डॉ. महेंद्र पटेल अपनी टीम के साथ पहुंचे और साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने मामले में गांव के कुछ संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। हत्या और लूट की इस वारदात को लेकर पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है।

यह भी पढ़ें- डिंडौरी पुलिस ने सुलझाया ब्लांड मर्डर केस, खेत में पानी छोड़ने पर बुजुर्ग महिला का सिर पत्थर से कुचला; आरोपी गिरफ्तार