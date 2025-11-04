सांसद थप्पड़ कांड : नहीं हुई FIR, अब पीड़ित को लेकर IG से मिलने पहुंचे MLA के भाई, चढ़ा सियासी पारा

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना/रीवा। सांसद द्वारा थप्पड़ मारे जाने के मामले में एफआइआर न होने से राजनीति गरमा रही है। सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा के छोटे भाई पंकज कुशवाहा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अगर पुलिस को कुछ नहीं करना है तो प्रशासन और पुलिस हमारे सामने न आए। हमारे मामले में पुलिस की जरूरत नहीं है। हम खुद न्याय कर लेंगे। वह थप्पड़ कांड के पीड़ित को लेकर आइजी से मिलने पहुंचे थे।
वह इस बात को लेकर नाराज थे कि थप्पड़ मारे जाने की घटना में पुलिस एफआइआर नहीं कर रही है। सिर्फ जांच-जांच खेल रही है। उन्होंने आइजी को शिकायत पत्र सौंपकर एफआइआर दर्ज किए जाने की मांग की। बता दें कि चार दिन पहले चर्चा में आया सांसद थप्पड़ कांड विपक्ष के लिए मुद्दा बन गया है। दरअसल, सांसद गणेश सिंह ने जेसीबी में चढ़कर माल्यार्पण करने के दौरान झटका लगने से नाराज होकर जेसीबी चालक को थप्पड़ मारा था।
ताजा घटनाक्रम में सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा के भाई पंकज कुशवाहा अपने समर्थकों और थप्पड़ कांड के पीड़ित गणेश कुशवाहा के साथ आइजी कार्यालय रीवा पहुंचे। मीडिया को दिए बयान में उन्होंने कहा कि पुलिस को इस मामले में कुछ नहीं करना है तो प्रशासन और पुलिस हमारे सामने न आए। हम से जिस भी तरह से न्याय करते बनेगा हम कर लेंगे। बहरहाल पुलिस ने अभी तक कोई मामला पंजीकृत नहीं किया है।
