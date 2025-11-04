मध्य प्रदेश के इस जिले में बनेगा देश का सबसे बड़ा दिव्यांग पार्क

मनीष असाटी, नईदुनिया,टीकमगढ़ः नगर पालिका परिषद टीकमगढ़ अब दिव्यांगों के लिए एक पार्क बनाने जा रही है, जो देश का सबसे बड़ा पार्क होगा। शहर के जिला न्यायालय के पीछे खाली पड़ी नगर पालिका परिषद की छह एकड़ जमीन पर अब दिव्यांग पार्क बनाने की योजना पर मुहर लगी है। इसमें परिषद ने प्रस्ताव पारित करते हुए कंसलटेंट नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
इस पार्क में सभी प्रकार की 21 दिव्यांगताओं के अनुकूल सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी, जिनमें ओपन जिम, लूडो, शतरंज, ब्रेल, म्यूजिक थेरेपी, वाटर थेरेपी, स्मेल गार्डन, टच गार्डन जैसी सुविधाएं होंगी। दरअसल, क्षेत्रीय सांसद और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डा. वीरेंद्र कुमार ने टीकमगढ़ में देश का सबसे बड़ा दिव्यांग पार्क बनाने की बात कही। ऐसे में अब जिला प्रशासन के साथ ही नगरीय निकाय भी इस कार्य में तेजी से लग गया है।
दिव्यांग पार्क के निर्माण के लिए डीपीआर, ड्राइंग-डिजाइन बनाने के लिए कंसलेंट की नियुक्ति होने को लेकर टेंडर नगर पालिका परिषद ने लगा दिया है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू हो जाएगी।
नगर पालिका परिषद के उपयंत्री अजय कुमार दीक्षित का कहना है कि दिव्यांग पार्क बनाने के लिए फिलहाल परिषद ने जमीन आरक्षित करने को लेकर प्रस्ताव पारित कर दिया है। साथ ही कंसलटेंट के लिए टेंडर लगा दिया है। अब देश का सबसे बड़ा पार्क बनाने की योजना पर कार्य शुरू हुआ है। करीब 20 करोड़ रुपये इस पार्क निर्माण में खर्च आएगा, जिसमें कई तरह की सुविधाएं होंगी।
पूर्व सांसद प्रतिनिधि व भाजपा नेता विवेक चतुर्वेदी ने बताया कि पार्क निर्माण के लिए शीघ्र ही प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। जिला प्रशासन कार्रवाई शुरू कर चुका है। पहले जमीन चिह्नित करने को लेकर असमंजस बना हुआ था, लेकिन अंत में जिला न्यायालय के पास स्थित जमीन पर सहमति बनने के बाद आरक्षित हुई है। इसी सप्ताह शासन स्तर पर आगे की कार्रवाई के लिए फाइल पहुंच जाएगी।
नागपुर में है अभी सबसे बड़ा दिव्यांग पार्क
सीएमओ ओमपाल सिंह भदौरिया के अनुसार देश का सबसे बड़ा दिव्यांग पार्क अभी नागपुर में है, जो 90 हजार वर्गफीट में फैला है। इसमें स्पर्श और गंध उद्यान, हाइड्रो थेरेपी और संगीत चिकित्सा जैसी विभिन्न सुविधाएं शामिल हैं। लेकिन इससे अधिक सुविधाओं के साथ ही बड़े क्षेत्रफल यानी छह एकड़ (दो लाख 61 हजार 360 वर्गफीट) में पार्क बनाने का हमारा प्रस्ताव है।