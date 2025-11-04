मध्य प्रदेश के इस जिले में बनेगा देश का सबसे बड़ा दिव्यांग पार्क

मनीष असाटी, नईदुनिया,टीकमगढ़ः नगर पालिका परिषद टीकमगढ़ अब दिव्यांगों के लिए एक पार्क बनाने जा रही है, जो देश का सबसे बड़ा पार्क होगा। शहर के जिला न्यायालय के पीछे खाली पड़ी नगर पालिका परिषद की छह एकड़ जमीन पर अब दिव्यांग पार्क बनाने की योजना पर मुहर लगी है। इसमें परिषद ने प्रस्ताव पारित करते हुए कंसलटेंट नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

21 दिव्यांगताओं के अनुकूल सुविधाएं उपलब्ध होंगी इस पार्क में सभी प्रकार की 21 दिव्यांगताओं के अनुकूल सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी, जिनमें ओपन जिम, लूडो, शतरंज, ब्रेल, म्यूजिक थेरेपी, वाटर थेरेपी, स्मेल गार्डन, टच गार्डन जैसी सुविधाएं होंगी। दरअसल, क्षेत्रीय सांसद और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डा. वीरेंद्र कुमार ने टीकमगढ़ में देश का सबसे बड़ा दिव्यांग पार्क बनाने की बात कही। ऐसे में अब जिला प्रशासन के साथ ही नगरीय निकाय भी इस कार्य में तेजी से लग गया है।