    Love Jihad in MP: इंस्टाग्राम से दोस्ती, शादी का झांसा... धर्म परिवर्तन का दबाव, पुलिस की पकड़ में आरोपी

    सोशल मीडिया के जरिए ठगी और धर्म परिवर्तन के दबाव का एक सनसनीखेज मामला सतना (Love Jihad in MP) में सामने आया है। इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर युवती को शादी का झांसा देने और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने वाले आरोपित को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sun, 07 Sep 2025 09:38:11 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 07 Sep 2025 09:38:11 PM (IST)
    Love Jihad in MP: इंस्टाग्राम से दोस्ती, शादी का झांसा... धर्म परिवर्तन का दबाव, पुलिस की पकड़ में आरोपी
    Love Jihad in MP: इंस्टाग्राम से दोस्ती, शादी का झांसा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। सोशल मीडिया के जरिए ठगी और धर्म परिवर्तन के दबाव का एक सनसनीखेज मामला सतना (Love Jihad in MP) में सामने आया है। इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर युवती को शादी का झांसा देने और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने वाले आरोपित को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवेश सिंह बघेल और नगर पुलिस अधीक्षक डी.पी. सिंह चौहान के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी सिविल लाइन निरीक्षक योगेन्द्र सिंह परिहार के नेतृत्व में की गई।

    इस कार्रवाई ने आरोपी की चालाकी का पर्दाफाश कर दिया। थाना सिविल लाइन पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसे न्यायालय में पेश करने के बाद केंद्रीय जेल सतना भेज दिया गया है। मामला अप.क्र. 544/2025, धाराएं 318(2), 318(4), 78(2) बीएनएस तथा धारा 5, म.प्र. धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के तहत दर्ज किया गया है।

    इंस्टाग्राम से शुरू हुई ठगी

    शिकायतकर्ता (काल्पनिक नाम माया, निवासी सतना) की पहचान अगस्त-सितंबर 2023 में इंस्टाग्राम पर सोहेल बेलिम उर्फ सोनू (26)से हुई थी। आरोपित ने इमोशनल ब्लैकमेल कर युवती से किस्तों में 4 लाख 5 हजार रुपये फोनपे और पेटीएम के जरिए ऐंठ लिए। इसके बाद आरोपित ने युवती से कहा कि वह मुस्लिम है और शादी करने के लिए युवती को भी इस्लाम धर्म अपनाना होगा। युवती के इंकार करने पर उसने बदनाम करने और जान से मारने की धमकी दी। यही नहीं, आरोपी ने घर के जेवर की भी मांग शुरू कर दी। परेशान होकर युवती ने अपने स्वजन को पूरी बात बताई और मामला पुलिस तक पहुंचा।

    धर्म छिपाकर दोस्ती, दबाव में पैसे

    पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपित ने अपना धर्म छुपाकर युवती से दोस्ती की, शादी का बहाना बनाया और फिर ठगी के साथ धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा। उसके धमकियों से पीड़िता लगातार दहशत में थी।

