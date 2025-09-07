Love Jihad in MP: इंस्टाग्राम से दोस्ती, शादी का झांसा... धर्म परिवर्तन का दबाव, पुलिस की पकड़ में आरोपी

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। सोशल मीडिया के जरिए ठगी और धर्म परिवर्तन के दबाव का एक सनसनीखेज मामला सतना (Love Jihad in MP) में सामने आया है। इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर युवती को शादी का झांसा देने और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने वाले आरोपित को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवेश सिंह बघेल और नगर पुलिस अधीक्षक डी.पी. सिंह चौहान के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी सिविल लाइन निरीक्षक योगेन्द्र सिंह परिहार के नेतृत्व में की गई।

इस कार्रवाई ने आरोपी की चालाकी का पर्दाफाश कर दिया। थाना सिविल लाइन पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसे न्यायालय में पेश करने के बाद केंद्रीय जेल सतना भेज दिया गया है। मामला अप.क्र. 544/2025, धाराएं 318(2), 318(4), 78(2) बीएनएस तथा धारा 5, म.प्र. धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के तहत दर्ज किया गया है।