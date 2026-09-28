नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। करीब दस पूर्व निर्मित प्राथमिक विद्यालय के भवन में बने कमरों में से अतिरिक्त कक्ष कि छत का प्लास्टर टूटकर कमरें में बैठे मासूमों के ऊपर सीधे जा गिरा। घटना लगभग दोपहर करीब साढ़े 12 बजे की है।

तत्काल निजी चिकित्सक के पास ले करीब दो छात्राओं व एक छात्र के सिर पर गंभीर चोटें भी आई है। सभी घायल तीनों छात्राओं को तत्काल पास के ही स्थानीय निजी चिकित्सक के पास ले जाया गया। अन्‍य बच्‍चों की भी प्राथमिक उपचार किया गया। कमरों में बारिश का पानी भरा हुआ था विद्यालय भवन के अन्य कमरों में बारिश का पानी भरा हुआ था। इसके चलते सभी बच्चों को एक ही कक्षा में बैठाकर पढ़ाया जा रहा था। इसी दौरान अतिरिक्त कक्ष की छत/छज्जे का प्लास्टर अचानक टूटकर नीचे आ गिरा। प्लास्टर गिरते ही कक्षा में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई और बच्चे घबराकर इधर-उधर भागने लगे।