सतना के विकास को मिलेगी नई रफ्तार, बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन तलाशने निकले अफसर

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। शहर के विकास को नई दिशा देने वाली प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए भूमि चयन की प्रक्रिया तेज हो गई है। अर्बन चैलेंज फंड के तहत प्रस्तावित विभिन्न विकास कार्यों के लिए बुधवार को कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस और नगर निगम आयुक्त डॉ. बी. नागार्जुन गौड़ा ने संबंधित अधिकारियों के साथ संभावित स्थलों का निरीक्षण किया।

आवश्यक अधोसंरचना की स्थिति का जायजा लिया अधिकारियों ने चिन्हित जमीनों की उपलब्धता, उपयोगिता, पहुंच मार्ग और आवश्यक अधोसंरचना की स्थिति का जायजा लिया। अर्बन चैलेंज फंड के तहत शहर में स्मार्ट स्ट्रीट, सिटी बस ट्रांजिट स्टेशन के साथ सेमी रेसिडेंशियल क्षेत्र, गीता भवन, व्यावसायिक परिसर और नमो हरित नगर वन विकसित करने का प्रस्ताव है।