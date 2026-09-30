सतना के विकास को मिलेगी नई रफ्तार, बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन तलाशने निकले अफसर

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। शहर के विकास को नई दिशा देने वाली प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए भूमि चयन की प्रक्रिया तेज हो गई है। अर्बन चैलेंज फंड के तहत प्रस्तावित विभिन्न विकास कार्यों के लिए बुधवार को कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस और नगर निगम आयुक्त डॉ. बी. नागार्जुन गौड़ा ने संबंधित अधिकारियों के साथ संभावित स्थलों का निरीक्षण किया।
अधिकारियों ने चिन्हित जमीनों की उपलब्धता, उपयोगिता, पहुंच मार्ग और आवश्यक अधोसंरचना की स्थिति का जायजा लिया। अर्बन चैलेंज फंड के तहत शहर में स्मार्ट स्ट्रीट, सिटी बस ट्रांजिट स्टेशन के साथ सेमी रेसिडेंशियल क्षेत्र, गीता भवन, व्यावसायिक परिसर और नमो हरित नगर वन विकसित करने का प्रस्ताव है।
इन परियोजनाओं के लिए उपयुक्त भूमि का चयन महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसी को लेकर कलेक्टर और निगम आयुक्त ने अलग-अलग संभावित स्थलों का मौके पर निरीक्षण किया और परियोजनाओं की जरूरत के अनुरूप उनकी उपयोगिता पर अधिकारियों से जानकारी ली।
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने प्रस्तावित स्थलों तक पहुंच, उपलब्ध भूमि, आधारभूत सुविधाओं तथा विकास कार्यों के लिए जरूरी अन्य व्यवस्थाओं की स्थिति देखी। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को परियोजनाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त स्थलों का चयन कर आवश्यक कार्रवाई शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए।
उन्होंने तकनीकी और विभागीय प्रक्रियाएं समय-सीमा में पूरी कर प्रस्तावित विकास कार्यों की आगामी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त सत्यम मिश्रा, कार्यपालन यंत्री मुकेश चतुर्वेदी एवं केपी गुप्ता, सहायक यंत्री आकाश बट्टी एवं मनीष वर्मा तथा अतिक्रमण अधिकारी दीपक बागरी सहित नगर निगम और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
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