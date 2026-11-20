नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। विट्स कॉलेज में सुनंदा शर्मा के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी के बीच प्रवेश व्यवस्था को लेकर अफरा-तफरी की स्थिति निर्मित हो गई। भीड़ गेट नंबर-2 पर जमा हो गई कार्यक्रम स्थल का मैदान भरने के बाद कॉलेज के प्रवेश द्वार बंद किए जाने से बाहर मौजूद लोगों की भीड़ गेट नंबर-2 पर जमा हो गई। इस दौरान गेट पर बढ़ते दबाव और लोगों के बीच धक्का-मुक्की के कारण कुछ समय के लिए हालात तनावपूर्ण हो गए।

कुछ लोग गेट के ऊपर चढ़ने लगे कार्यक्रम स्थल से सामने आए वीडियो में गेट नंबर-2 के बाहर बड़ी संख्या में लोग जमा दिखाई दे रहे हैं। भीड़ का दबाव इतना अधिक था कि कुछ लोग गेट को पकड़कर हिलाते और उसके ऊपर चढ़ने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं।