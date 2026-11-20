नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। विट्स कॉलेज में सुनंदा शर्मा के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी के बीच प्रवेश व्यवस्था को लेकर अफरा-तफरी की स्थिति निर्मित हो गई।
कार्यक्रम स्थल का मैदान भरने के बाद कॉलेज के प्रवेश द्वार बंद किए जाने से बाहर मौजूद लोगों की भीड़ गेट नंबर-2 पर जमा हो गई। इस दौरान गेट पर बढ़ते दबाव और लोगों के बीच धक्का-मुक्की के कारण कुछ समय के लिए हालात तनावपूर्ण हो गए।
कार्यक्रम स्थल से सामने आए वीडियो में गेट नंबर-2 के बाहर बड़ी संख्या में लोग जमा दिखाई दे रहे हैं। भीड़ का दबाव इतना अधिक था कि कुछ लोग गेट को पकड़कर हिलाते और उसके ऊपर चढ़ने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं।
प्रत्यक्ष रूप से सामने आए इन दृश्यों ने आयोजन की भीड़ प्रबंधन व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। विशेष रूप से महिलाओं, युवतियों और बच्चों की मौजूदगी में प्रवेश और निकासी के रास्तों को लेकर अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता महसूस हो रही है।
भीड़ के दबाव के बीच लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि, इस दौरान किसी के गंभीर रूप से घायल होने की आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है।
कार्यक्रम में उम्मीद से अधिक लोगों के पहुंचने की स्थिति में प्रवेश को नियंत्रित करने, भीड़ को अलग-अलग हिस्सों में व्यवस्थित करने और आपातकालीन निकासी के पर्याप्त इंतजाम कितने प्रभावी रहे, यह जांच का विषय है।
किसी भी बड़े सार्वजनिक आयोजन में केवल कार्यक्रम स्थल की व्यवस्था ही नहीं, बल्कि उसकी क्षमता के अनुरूप प्रवेश, निकासी, सुरक्षा बलों की तैनाती और आपात स्थिति से निपटने की तैयारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है।
भीड़ के चलते कॉलेज के आसपास की सड़कों पर भी यातायात प्रभावित होने की स्थिति बनी। वहीं परिसर के भीतर और बाहर लोगों की आवाजाही को व्यवस्थित बनाए रखना आयोजकों और प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है। खास बात यह है कि कार्यक्रम अभी समाप्त नहीं हुआ है और इसके कुछ घंटे और चलने की संभावना है।
ऐसे में प्रशासन और कॉलेज प्रबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती शेष समय में भीड़ को नियंत्रित रखने की है। प्रवेश द्वारों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ के दबाव को कम करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था, स्पष्ट निकासी मार्ग और पुलिस बल की सक्रिय मौजूदगी जरूरी है।
बड़ी संख्या में लोगों का किसी कार्यक्रम में पहुंचना उसकी लोकप्रियता का संकेत हो सकता है, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ को सुरक्षित तरीके से संभालना आयोजकों और संबंधित प्रशासनिक एजेंसियों की जिम्मेदारी है। गेट नंबर-2 पर बने हालात भविष्य में ऐसे आयोजनों के लिए भीड़ का पूर्व आकलन और बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करने की जरूरत को रेखांकित करते हैं।
सुनन्दा शर्मा पंजाब की मशहूर पंजाबी प्लेबैक सिंगर और अभिनेत्री सुनन्दा शर्मा हैं। आज 19 नवंबर 2026 को सतना के विट्स कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में उनकी प्रस्तुति है।
यह भी पढ़ें- कार में छिपे युवक को तोड़फोड़ के बाद बाहर घसीटा, बेसबाॅल स्टिक से सिर पर किया हमला; जबलपुर की घटना