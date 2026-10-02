सतना में नकली एलईडी टीवी बेची, बदलने की बात पर अभद्रता; जिला उपभोक्ता आयोग ने दिया 27 हजार रुपये देने का आदेश

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। आयोग ने नेमी इंटरप्राइजेज को ग्राहक से ली गई टीवी की 17 हजार रुपये बिक्री राशि लौटाने के साथ 10 हजार रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है।

9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा

आयोग ने कहस कि निर्धारित राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा। बाजार में नकली उत्पादों की बिक्री के मामले को गंभीरता से लेते हुए सतना कलेक्टर को जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं।

अधिकृत सर्विस सेंटर में जांच के दौरान सामने आया मामला

भरहुत नगर निवासी देवेश सिंह ने 15 जुलाई 2019 को स्टेशन रोड स्थित नेमी इंटरप्राइजेज से 17 हजार रुपये में एलजी कंपनी की एलईडी टीवी खरीदी थी।

एलजी के अधिकृत सर्विस सेंटर में शिकायत

देवेश ने कुछ दिन बाद टीवी खराब होने पर एलजी के अधिकृत सर्विस सेंटर में शिकायत की। जांच के दौरान सर्विस सेंटर से उन्हें बताया गया कि टीवी एलजी कंपनी का अधिकृत उत्पाद नहीं है।

अभद्रता की और टीवी ले ली, वापस करने से इनकार

ग्राहक ने दुकानदार से संपर्क कर टीवी ठीक कराने अथवा समस्या का समाधान करने की मांग की। आरोप है कि दुकानदार ने ग्राहक के साथ अभद्रता की और टीवी अपने पास रख ली। बाद में टीवी वापस करने से भी इनकार कर दिया गया।