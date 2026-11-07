सतना में डस्टबिन में मिला सात महीने का भ्रूण, डीएनए टेस्ट खोलेगा राज

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। जिला अस्पताल परिसर में मातृत्व विंग के बाहर रखे डस्टबिन में मिले मृत भ्रूण का मामला अब डीएनए जांच तक पहुंच गया है। करीब 1.7 किलोग्राम वजन के इस भ्रूण की पहचान के लिए अस्पताल प्रबंधन ने वैज्ञानिक जांच कराने का निर्णय लिया है।

पन्ना की संदिग्ध महिला से रक्त नमूना लिया पन्ना जिले के सलेहा की रहने वाली एक संदिग्ध महिला की सहमति से उसका रक्त नमूना लिया गया। वहीं पोस्टमार्टम के दौरान भ्रूण की जांघ की हड्डी (फीमर बोन) का नमूना भी सुरक्षित किया गया है। दोनों नमूने भोपाल की फॉरेंसिक लैब भेजेंगे दोनों नमूनों को जांच के लिए भोपाल की फॉरेंसिक लैब भेजा जाएगा। रिपोर्ट से स्पष्ट होगा कि डस्टबिन में मिला भ्रूण उक्त महिला का है या नहीं। महिला डस्टबिन में कुछ डालते दिखाई दी इस मामले में सबसे अहम कड़ी अस्पताल के सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग बनी है। फुटेज में 4 और 5 नवंबर की दरमियानी रात करीब 12:30 से 1 बजे के बीच एक महिला डस्टबिन में कुछ डालते दिखाई दी। एक कैमरे में चेहरा ढका, दूसरे में गतिविधियां रिकॉर्ड एक कैमरे में महिला का चेहरा ढका हुआ था, जबकि दूसरे कैमरे में उसकी गतिविधियां स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड हुईं। बाद में फुटेज के आधार पर उसकी पहचान पन्ना जिले की उस महिला के रूप में किए जाने की बात सामने आई, जिसे गर्भावस्था संबंधी जटिलताओं के चलते जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था।