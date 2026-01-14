मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    सतना में पीएम आवास कॉलोनी उतैली में सीवर जाम, दूषित पानी में डूबी पेयजल लाइन, इंदौर जैसे हादसे की आशंका

    पूरे क्षेत्र में दुर्गध के साथ संक्रमण जनित बीमारियों का भी खतरा उत्पन्न हो गया है। चिंताजनक स्थिति यह है कि इसी क्षेत्र से गुजर रही पेयजल आपूर्ति की ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Wed, 14 Jan 2026 05:14:26 PM (IST)Updated Date: Wed, 14 Jan 2026 05:17:45 PM (IST)
    सतना में पीएम आवास कॉलोनी उतैली में सीवर जाम, दूषित पानी में डूबी पेयजल लाइन, इंदौर जैसे हादसे की आशंका
    सतना में पेजयल लाइन गंदे पानी में डूबी हुई है।

    HighLights

    1. इंदौर जैसे जलजनित हादसे की आशंका
    2. रहवासियों में दहशत का माहौल छाया
    3. जनसुनवाई में पहुंची पेजयल समस्‍या

    सतना। शहर की पीएम आवास कॉलोनी के ई-75 व ई-82 ब्लॉक में सीवर लाइन जाम होने व उसके गंदे में पेयजल सप्लाई डूबने से चिंताजनक स्थिति उत्पन्न हो गई है। अब यह गंदा पानी व उसका मलबा सडक़ों व लोगों के घरों के आस-पास फैल गया है।

    इससे पूरे क्षेत्र में दुर्गध के साथ संक्रमण जनित बीमारियों का भी खतरा उत्पन्न हो गया है। चिंताजनक स्थिति यह है कि इसी क्षेत्र से गुजर रही पेयजल आपूर्ति की पाइप लाइन सीवर के गंदे पानी और मलबे में पूरी तरह डूबी हुई है। इससे पेयजल लाइन में लीकेज होने और दूषित पानी सप्लाई में मिलने की आशंका बढ़ गई है।


    पीएम आवास कालोनी में रहने वाले लोगों ने मंगलवार को नगर निगम में आयोजित जनसुनवाई में पहुंचकर भी लोगों को इसकी शिकायत दर्ज करा दि है। लेकिन उसके सुधार काम अभी तक नहीं शुरु हो सका है।

    सीएम हेल्पलाइन में लोगों दर्ज कराई शिकायत

    जनसुनवाई में जाने के बाद भी जब नगर निगम ने इसका निराकरण नहीं कराया तो कालोनी में रहने वाले हरिओम पाण्डेय व शरद गौतम ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत कर इसके निदान की मांग की है। साथ ही दोनों ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराते हुए राज्य शासन को चेताया भी है कि यदि सीवर लाइन की तत्काल सफाई और पेयजल पाइप लाइन की जांच व मरम्मत नहीं कराई गई तो इंदौर जैसी घटना यहां भी सामने आ सकती है।

    पूरी पीएम आवास कॉलोनी में सीवर जाम की स्थिति बनी हुई है। नगर निगम के अधिकारियों को कई बार अवगत कराया गया, लेकिन इंजीनियर केवल मौके पर पहुंचकर स्थिति देखकर लौट जाते हैं, स्थायी समाधान नहीं किया जा रहा। इंदौर घटनाक्रम के बाद ऐसी जानकारी सामने आने पर भी नगर निगम ने अभी सुधार का काम नहीं कराया है। शासन को दुर्घटनाओ ंव आपदा का इंतजार रहता है।

    सुनीता कुशवाहा, वार्ड पार्षद

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.