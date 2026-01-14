सतना में पीएम आवास कॉलोनी उतैली में सीवर जाम, दूषित पानी में डूबी पेयजल लाइन, इंदौर जैसे हादसे की आशंका

सतना। शहर की पीएम आवास कॉलोनी के ई-75 व ई-82 ब्लॉक में सीवर लाइन जाम होने व उसके गंदे में पेयजल सप्लाई डूबने से चिंताजनक स्थिति उत्पन्न हो गई है। अब यह गंदा पानी व उसका मलबा सडक़ों व लोगों के घरों के आस-पास फैल गया है।

इससे पूरे क्षेत्र में दुर्गध के साथ संक्रमण जनित बीमारियों का भी खतरा उत्पन्न हो गया है। चिंताजनक स्थिति यह है कि इसी क्षेत्र से गुजर रही पेयजल आपूर्ति की पाइप लाइन सीवर के गंदे पानी और मलबे में पूरी तरह डूबी हुई है। इससे पेयजल लाइन में लीकेज होने और दूषित पानी सप्लाई में मिलने की आशंका बढ़ गई है।

पीएम आवास कालोनी में रहने वाले लोगों ने मंगलवार को नगर निगम में आयोजित जनसुनवाई में पहुंचकर भी लोगों को इसकी शिकायत दर्ज करा दि है। लेकिन उसके सुधार काम अभी तक नहीं शुरु हो सका है।

सीएम हेल्पलाइन में लोगों दर्ज कराई शिकायत

जनसुनवाई में जाने के बाद भी जब नगर निगम ने इसका निराकरण नहीं कराया तो कालोनी में रहने वाले हरिओम पाण्डेय व शरद गौतम ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत कर इसके निदान की मांग की है। साथ ही दोनों ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराते हुए राज्य शासन को चेताया भी है कि यदि सीवर लाइन की तत्काल सफाई और पेयजल पाइप लाइन की जांच व मरम्मत नहीं कराई गई तो इंदौर जैसी घटना यहां भी सामने आ सकती है।