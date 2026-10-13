चित्रकूट में अंतरराष्ट्रीय श्रीरामलीला उत्सव 2026 का आगाज, राघव प्रयाग घाट पर राम नाम की धुन

शिवम कृष्ण त्रिपाठी, नईदुनिया, चित्रकूट। मंगलवार से अंतरराष्ट्रीय श्रीरामलीला उत्सव का आगाज होगा। राघव प्रयाग घाट पर 19 अक्टूबर तक चलने वाले सात दिवसीय आयोजन में भारत सहित विदेशों की रामलीला और पारंपरिक कला शैलियों के जरिए प्रभु श्रीराम के जीवन-चरित्र, आदर्शों और रामकथा की विविध सांस्कृतिक परंपराओं का मंचन किया जाएगा।

श्रीराम जन्म और बाल लीला की प्रस्तुति मोहेगी मन पहले दिन थाईलैंड का ‘श्री रामाकेन दल’ यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल खोन नृत्य शैली के माध्यम से श्रीराम जन्म और बाल लीला की प्रस्तुति देगा। रामायण के प्रमुख प्रसंगों को जीवंत करेंगे उत्सव में रूस के मास्को से आए ‘दिशा रामलीला’ दल के साथ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कलाकार भी अपनी पारंपरिक मंचन शैलियों में रामायण के प्रमुख प्रसंगों को जीवंत करेंगे। मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग, श्रीरामचंद्र पथ गमन न्यास और वीर भारत न्यास के तत्वावधान में आयोजित इस महोत्सव में प्रतिदिन शाम 6:30 बजे से प्रस्तुतियां होंगी। आयोजन विशाला सांस्कृतिक एवं लोकहित समिति, उज्जैन की देखरेख में किया जा रहा है।