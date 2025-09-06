मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    सतना में सांप के काटने से दो सगी बहनों की मौत, गांव में पसरा मातम

    MP News: सतना जिले के नागौद थाना अंतर्गत ग्राम खम्हारिया खुर्द छिंदा में सर्पदंश की दो अलग-अलग घटनाओं ने पूरे गांव को गमगीन कर दिया। एक ही परिवार की दो सगी बहनों की 24 घंटे के भीतर मौत हो गई।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Sat, 06 Sep 2025 11:43:52 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 06 Sep 2025 11:46:29 AM (IST)
    सतना में सांप के काटने से दो सगी बहनों की मौत, गांव में पसरा मातम

    नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। जिले के नागौद थाना अंतर्गत ग्राम खम्हारिया खुर्द छिंदा में सर्पदंश की दो अलग-अलग घटनाओं ने पूरे गांव को गमगीन कर दिया। एक ही परिवार की दो सगी बहनों की 24 घंटे के भीतर मौत हो गई।

    ऐसे हुई घटनाएं

    जानकारी के मुताबिक जमीदार साहू की पुत्री सपना साहू (10 वर्ष) को बीती देर रात जहरीले सांप ने डस लिया था। परिजन उसे बचाने का प्रयास करते रहे, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

    इसी सदमे से उबर भी नहीं पाए थे कि अगले ही दिन देर रात उसकी बड़ी बहन निशा साहू (17 वर्ष) को भी सर्प ने काट लिया। परिजन उसे तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन उसे भी नहीं बचाया जा सका।

    गांव में मातम

    दोनों बेटियों की असमय मौत से साहू परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। गांव में मातम पसरा हुआ है और हर आंख नम है। जनपद सदस्य गौरव सिंह ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

    पोस्टमार्टम आज

    दोनों बहनों का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम आज किया जाएगा। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि गांव में तत्काल सांप-रोधी उपाय किए जाएं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.