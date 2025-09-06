सतना में सांप के काटने से दो सगी बहनों की मौत, गांव में पसरा मातम

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। जिले के नागौद थाना अंतर्गत ग्राम खम्हारिया खुर्द छिंदा में सर्पदंश की दो अलग-अलग घटनाओं ने पूरे गांव को गमगीन कर दिया। एक ही परिवार की दो सगी बहनों की 24 घंटे के भीतर मौत हो गई।

ऐसे हुई घटनाएं जानकारी के मुताबिक जमीदार साहू की पुत्री सपना साहू (10 वर्ष) को बीती देर रात जहरीले सांप ने डस लिया था। परिजन उसे बचाने का प्रयास करते रहे, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसी सदमे से उबर भी नहीं पाए थे कि अगले ही दिन देर रात उसकी बड़ी बहन निशा साहू (17 वर्ष) को भी सर्प ने काट लिया। परिजन उसे तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन उसे भी नहीं बचाया जा सका।