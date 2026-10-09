कूलर का प्लग लगाते समय करंट की चपेट में आया बेटा, बचाने दौड़ी मां की भी मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। चित्रकूट थाना क्षेत्र के रजौला गांव में बिजली के करंट की चपेट में आने से मां-बेटे की मौत हो गई। घर में कूलर चलाने के लिए बिजली के बोर्ड में प्लग लगाते समय 10 वर्षीय बालक करंट की चपेट में आ गया। बेटे को तड़पता देख उसे बचाने दौड़ी मां भी करंट की चपेट में आ गई।

हादसे में दोनों गंभीर रूप से झुलसकर बेहोश हो गए। परिजन उन्हें तत्काल जानकीकुंड अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। एक ही परिवार में मां-बेटे की मौत से गांव में शोक का माहौल है।