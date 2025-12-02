मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    'सॉरी पापा! मैं अच्छा बेटा नहीं बन सका', लड़की ने मेरी फीलिंग के साथ खिलवाड़ किया- फाइनेंस मैनेजर ने फांसी लगाकर दी जान

    शहर के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में संचालित आदित्य फाइनेंसियल इंटरप्राइजेज कंपनी के कर्मचारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक ने एक सुसाइड नोट लिखा है, जिसमें उसने अपनी मौत का जिम्मेदार एक लड़की को बताया है। उसने अपने पिता से माफी मांगते हुए लिखा है कि दीपिका ने मेरी फीलिंग के साथ खिलवाड़ किया है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Tue, 02 Dec 2025 07:40:28 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 02 Dec 2025 07:50:47 AM (IST)
    'सॉरी पापा! मैं अच्छा बेटा नहीं बन सका', लड़की ने मेरी फीलिंग के साथ खिलवाड़ किया- फाइनेंस मैनेजर ने फांसी लगाकर दी जान
    फाइनेंस मैनेजर ने फांसी लगाकर दी जान

    HighLights

    1. कर्मचारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली
    2. मरने से पहले उसने एक सुसाइड नोट लिखा है
    3. अपनी मौत का जिम्मेदार एक लड़की को बताया

    नईदुनिया प्रतिनिधि,सतना। शहर के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में संचालित आदित्य फाइनेंसियल इंटरप्राइजेज कंपनी के कर्मचारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक ने एक सुसाइड नोट लिखा है, जिसमें उसने अपनी मौत का जिम्मेदार एक लड़की को बताया है। उसने अपने पिता से माफी मांगते हुए लिखा है कि दीपिका ने मेरी फीलिंग के साथ खिलवाड़ किया है। उसकी वजह से मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूं।

    क्या है मामला

    जानकारी के अनुसार, मूल रूप से रीवा जिले के सगरा देवतालाब निवासी 26 वर्षीय शिवमोहन सिंह सतना में आदित्य फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज नाम की फाइनेंस कंपनी संचालित करते थे। प्रतिदिन की तरह सोमवार दोपहर करीब 2 बजे वे अपने चेंबर में गए और भीतर से दरवाजा बंद कर लिया। शाम लगभग 6 बजे जब कर्मचारी वहां पहुंचे, तो अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। शिवमोहन का फोन भी बंद था, जिससे कर्मचारियों की चिंता बढ़ गई। कर्मचारियों ने तुरंत पास में ही रहने वाले शिवमोहन के मामा को सूचना दी। मामा के पहुंचने पर दरवाजा तोड़ा गया, जहां शिवमोहन मफलर से बने फंदे पर लटके मिले। तत्काल कोलगवां पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को नीचे उतारा और पंचनामा तैयार करने के बाद उसे मर्चुरी भेजा।


    पुलिस के अनुसार, घटनास्थल से मिले सुसाइड नोट में निजी समस्याओं का जिक्र है। हालांकि नोट की सामग्री की गहन जांच की जा रही है। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। इस दुखद घटना से क्षेत्र में शोक का माहौल है, जबकि परिजन और परिचित गहरे सदमे में हैं।

    लिखा मेरे अंग डोनेट कर देना

    फाइनेंस कंपनी के मैनेजर ने अपने सुसाइड नोट में एक लड़की का नाम लिखा और यह भी कहा कि उसके सभी अंगों को डोनेट कर दिया जाए। उसने यह भी लिखा कि गोलू की स्कूटी मैंने गिरवी रख दिया है। दीपिका से पूछ लेना वह बताएगी। यहां जिस पर भरोसा करो वही... देता है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.