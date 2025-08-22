रीवा में कफ सिरप की जगह प्रतिबंधित ‘नीली गोलियों’ की सप्लाई, 10 मेडिकल स्टोर्स के रिकॉर्ड जब्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। रीवा में नशीली कफ सिरप की तस्करी का खुलासा होने के बाद खाद्य एवं औषधि प्रशासन सक्रिय हो गया है। नियंत्रक दिनेश कुमार मौर्य के निर्देश पर तीन फ्लाइंग स्क्वॉड गठित किए गए हैं। इसमें जबलपुर के ड्रग इंस्पेक्टर शरद जैन, सिंगरौली के बिहारीलाल अहिरवार और सतना-मैहर की प्रियंका चौबे शामिल हैं। अस्पताल चौक से शुरू हुई दबिश टीम ने तीन दिन पहले कार्रवाई शुरू की।
सबसे पहले अस्पताल चौक स्थित थोक दवा कारोबारी के यहां छापा मारा गया। यहां नशेड़ियों में ‘नीली गोली’ के नाम से बिक रही प्रतिबंधित दवाओं के सबूत मिले। जबलपुर से सतना और फिर पन्ना-मैहर सप्लाई सूत्रों के मुताबिक नशीली गोलियों की थोक सप्लाई जबलपुर से सतना और फिर पन्ना-मैहर तक की जाती है। सबूतों के आधार पर गुरुवार को पन्ना जिले में 10 मेडिकल स्टोर्स पर दबिश दी गई।
यह भी पढ़ें- Bihar Liquor Smuggling: नेपाल, झारखंड, यूपी और पंजाब से आ रही शराब की चौंकाने वाली रिपोर्ट
सभी दुकानों के पास पंजीयन तो मिला, लेकिन खरीदी-बिक्री के रिकॉर्ड संदिग्ध पाए गए। फिलहाल दस्तावेज जब्त कर जांच शुरू कर दी गई है। मेडिकल स्टोर सील कार्रवाई के दौरान राजेंद्र नगर स्थित शिव मेडिकल स्टोर में फार्मासिस्ट की जगह दुकान किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चलाई जा रही थी। इस पर दुकान को तत्काल सील कर दिया गया। दबिश के दौरान एसडीएम सिटी राहुल सिलाडिया भी मौजूद रहे।