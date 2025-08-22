रीवा में कफ सिरप की जगह प्रतिबंधित ‘नीली गोलियों’ की सप्लाई, 10 मेडिकल स्टोर्स के रिकॉर्ड जब्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। रीवा में नशीली कफ सिरप की तस्करी का खुलासा होने के बाद खाद्य एवं औषधि प्रशासन सक्रिय हो गया है। नियंत्रक दिनेश कुमार मौर्य के निर्देश पर तीन फ्लाइंग स्क्वॉड गठित किए गए हैं। इसमें जबलपुर के ड्रग इंस्पेक्टर शरद जैन, सिंगरौली के बिहारीलाल अहिरवार और सतना-मैहर की प्रियंका चौबे शामिल हैं। अस्पताल चौक से शुरू हुई दबिश टीम ने तीन दिन पहले कार्रवाई शुरू की।

नशेड़ियों में मिले 'नीली गोली' के सबूत सबसे पहले अस्पताल चौक स्थित थोक दवा कारोबारी के यहां छापा मारा गया। यहां नशेड़ियों में ‘नीली गोली’ के नाम से बिक रही प्रतिबंधित दवाओं के सबूत मिले। जबलपुर से सतना और फिर पन्ना-मैहर सप्लाई सूत्रों के मुताबिक नशीली गोलियों की थोक सप्लाई जबलपुर से सतना और फिर पन्ना-मैहर तक की जाती है। सबूतों के आधार पर गुरुवार को पन्ना जिले में 10 मेडिकल स्टोर्स पर दबिश दी गई।