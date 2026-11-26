नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। सतना रेलवे स्टेशन पर बुधवार को महानगरी एक्सप्रेस के एक स्लीपर कोच में तकनीकी खराबी आने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। एस-2 कोच अनुपयोगी घोषित कर ट्रेन से अलग किया ट्रेन के एस-2 कोच में खराबी सामने आने के बाद रेलवे कर्मचारियों ने उसे अनुपयोगी घोषित करते हुए ट्रेन से अलग करने की कार्रवाई की। इस पूरी प्रक्रिया में करीब दो घंटे का समय लगा। इसके चलते ट्रेन रात 7:35 बजे सतना स्टेशन से रवाना हो सकी।

सूचना रेलवे के आरएचओ प्वाइंट से मिली थी महानगरी एक्सप्रेस के एस-2 कोच में तकनीकी खराबी की सूचना रेलवे के आरएचओ प्वाइंट से मिली थी। इसके बाद कोचिंग एवं वैगन विभाग (सीएनडब्ल्यू) के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर कोच की जांच की। जांच के दौरान कोच को आगे की यात्रा के लिए अनुपयुक्त मानते हुए उसे खराब घोषित कर ट्रेन से अलग करने का निर्णय लिया गया।