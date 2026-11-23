शिवमकृष्‍ण त्रिपाठी, नईदुनिया, मैहर। आम नागरिकों को अपनी छोटी-बड़ी समस्याओं के लिए सरकारी कार्यालयो के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने सात अगस्त से मुख्यमंत्री जन विश्वास शिविर शुभारंभ किया था। शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं शिविर के जरिए प्रशासन जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याएं सुनता है और त्वरित निराकरण करता है। लेकिन उसी जन विश्वास शिविर में आज से करीब बीस दिन पूर्व सरपंच व सचिव ने करीब 10 हजार स्क्वायर वर्ग फीट जमीन पर अतिक्रमण करने की शिकायत के बाद भी प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई नहीं की।

वन विभाग के एसडीओ बोले- नागपुर में हूं वन विभाग के एसडीओ सिद्धार्थ दीपांकर ने यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि यह मामला उनकी जानकारी में है लेकिन वह बीमार होने की वजह से फिलहाल नागपुर में हैं। जांच कराकर कार्रवाई प्रेषित करने की बात कहीं राजस्व विभाग के नायब तहसीलदार लालमणि सतनामी ने शिकायत की ही जानकारी नहीं होने की बात कहते हुए त्वरित जांच कराकर कार्रवाई प्रेषित करने की बात कहीं। शिकायतकर्ता सरपंच को घुमा रहे हैं अधिकारी शिकायतकर्ता सरपंच की मानें तो उसे वन विभाग व राजस्व विभाग के अधिकारी यह कहकर घुमा रहे हैं कि अभी तय नहीं है कि जमीन वनविभाग के अंतर्गत है या राजस्व की है। ग्राम करौदिंया में करीब 20 दिन पूर्व शिविर लगाया था मैहर जिले कि अमदरा तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत करौंदिया से सामने आया मामला ऐसे सभी सरकारी दावों को धरातल पर लाकर रख देता है। ग्राम करौदिंया में करीब 20 दिन पूर्व आयोजित मुख्यमंत्री जन विश्वास शिविर का आयोजन किया गया था।

वन विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी रही इस आयोजन में संभागीय कमिश्नर शीलेन्द्र सिंह समेत जिला कलेक्टर विदिशा मुखर्जी, पुलिस अधीक्षक अवधेश प्रताप सिंह समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारी, वन विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी रही। जमीन पर कब्जा करने की शिकायत की गई करौंदिया ग्राम के सरपंच पुरुषोत्तम पटेल व सचिव उमाकांत पाण्डेय द्वारा संभागीय कमिश्नर से पंचायत से लगी सौ बाई सौ यानि दस हजार स्क्वायर वर्ग फीट जमीन पर कब्जा करने की शिकायत की गई। त्वरित संज्ञान लेकर कार्रवाई के निर्देश भी दिए जिस पर संभागीय कमिश्नर ने मौके पर मौजूद सभी संबंधित अधिकारियों को इस पर त्वरित संज्ञान लेकर कार्रवाई के निर्देश भी दिए। पर यह सब महज एक दिखावा मात्र रहा और बीस दिन गुजर जाने के बाद वन विभाग व राजस्व विभाग अपनी-अपनी भूमि नहीं होने के दावों के साथ ही दोनों विभागों के वरिष्ठ अधिकारी अपना पल्ला झााड़ते हुए दिखें। शिकायत में मांगी थी पुलिस के इंतजाम सरंपच-सचिव ने संभागायुक्त को अपनी अतिक्रमण कि शिकायत में यह भी बताया था कि ग्राम पंचायत द्वारा इस अतिक्रमण व निर्माण को रोकने का प्रयास किया गया लेकिन अतिक्रमणकारियों ने गाली-गालौज करते हुए जान से मारने की भी धमकी दी। लिहाजा पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में इस अतिक्रमण को हटवाया जाएं। हालंकि यह बात और है कि अभी प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे सका और अतिक्रमणकारी का निर्माण अनवरत जारी है और लगभग कुर्सी लेबल से ज्यादा का निर्माण भी किया जा चुका है।