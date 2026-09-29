चित्रकूट में गुप्त गोदावरी की गुफाओं का खुलेगा ‘राज’, प्रयागराज की टीम करेगी वैज्ञानिक जांच

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। चित्रकूट के प्रसिद्ध धार्मिक एवं पर्यटन स्थल गुप्त गोदावरी की गुफाओं में बार-बार पत्थर गिरने की घटनाओं के बाद बंद पड़ा श्रद्धालुओं का प्रवेश अब वैज्ञानिक जांच के बाद बहाल होने की उम्मीद जगी है।

आवश्यक तकनीकी व स्वॉयल टेस्ट भी करेगी

मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एमएनएनआईटी) के प्रोफेसर एवं वैज्ञानिकों की टीम गुफा के भीतर चट्टानों और पत्थरों की स्थिति का निरीक्षण करने के साथ आवश्यक तकनीकी एवं स्वॉयल टेस्ट भी करेगी।

गुफाओं का स्थलीय निरीक्षण किए जाने की तैयारी

जानकारी के अनुसार, 24 सितंबर 2026 को मुख्य नगर परिषद अधिकारी चित्रकूट अंकित सोनी के स्तर से एनआईटी प्रयागराज को पत्र भेजा गया है। संस्थान के विशेषज्ञों द्वारा गुफाओं का स्थलीय निरीक्षण किए जाने की तैयारी है।

खोजेंगे गुफा में पत्थर गिरने की वजह क्या है

जांच के दौरान यह पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि गुफा में पत्थर गिरने की वजह क्या है, चट्टानों की स्थिरता कितनी है और श्रद्धालुओं की आवाजाही को सुरक्षित बनाने के लिए किन उपायों की जरूरत होगी।

रिपोर्ट बताएगी, कब और कैसे खुलेगी गुफा

गुप्त गोदावरी की गुफाएं पत्थर गिरने की घटनाओं के चलते फिलहाल श्रद्धालुओं के लिए बंद हैं। ऐसे में विशेषज्ञों की जांच के बाद मिलने वाली रिपोर्ट महत्वपूर्ण होगी। रिपोर्ट के आधार पर गुफाओं में सुरक्षा व्यवस्था, संभावित जोखिम और श्रद्धालुओं के प्रवेश को लेकर आगे की व्यवस्था तय की जाएगी। अंतिम निर्णय तकनीकी जांच और सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देशों के आधार पर लिया जाएगा।