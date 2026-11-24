नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। शहर के तीन प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों की तस्वीर बदलने की तैयारी नगर निगम ने शुरू कर दी है। अशोक बाजार, पुरानी गल्ला मंडी और पीडब्ल्यूडी कार्यालय के पास 337 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक व्यावसायिक परिसरों का निर्माण प्रस्तावित है।

अर्बन चैलेंज फंड (यूसीएफ) के तहत तैयार इस महत्वाकांक्षी परियोजना में 353 दुकानें, 165 वेंडिंग स्पेस और आवासीय इकाइयों के साथ आधुनिक पार्किंग सहित कई बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। खास बात यह है कि परियोजना से प्रभावित होने वाले मौजूदा दुकानदारों को नए परिसरों में दुकान आवंटन के दौरान प्राथमिकता देने का प्रावधान किया गया है।