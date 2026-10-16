नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। शहर के विराट नगर में गुरुवार रात चोरों की तलाश में पहुंचे सिविल लाइन थाने के तीन पुलिसकर्मी हाइटेंशन बिजली लाइन की चपेट में आकर झुलस गए। पूजा अस्पताल के गहन चिकित्सा कक्ष में भर्ती कराया हादसे में दो पुलिसकर्मियों को हल्की चोटें आईं, जबकि कांस्‍टेबल आनंद सिंह गंभीर रूप से झुलस गए। उन्हें उपचार के लिए पूजा अस्पताल के गहन चिकित्सा कक्ष (आईसीयू) में भर्ती कराया गया है। उनके सिर और पैर में गंभीर चोटें आई हैं।

घर में चोरों के घुसने की सूचना पुलिस को मिली थी घटना के बाद पुलिस महकमे में हलचल मच गई। गुरुवार रात करीब 10 बजे विराट नगर स्थित एक घर में चोरों के घुसने की सूचना पुलिस को मिली थी। सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाने की टीम मौके पर पहुंची और चोरों की तलाश शुरू कर दी।