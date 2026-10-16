सतना रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म-2 पर युवकों में मारपीट, रेल पुलिस के सामने एक-दूसरे पर लात-घूंसे बरसाते रहे

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-2 पर गुरुवार रात करीब 1:30 बजे युवकों के बीच जमकर मारपीट हुई। हैरानी की बात यह रही कि मौके पर रेल पुलिस के तीन जवान मौजूद थे, इसके बावजूद युवक एक-दूसरे पर लात-घूंसे बरसाते रहे।
शुक्रवार सुबह घटना का वीडियो वायरल होने के बाद रेल पुलिस की कार्यप्रणाली और यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे हैं।
जानकारी के मुताबिक, विवाद वास्कोडिगामा एक्सप्रेस से उतरे कुछ युवकों के बीच शुरू हुआ था। बताया जा रहा है कि चाय बेचने वाले एक युवक और ट्रेन से उतरे यात्रियों के बीच पैसे के लेन-देन को लेकर कहासुनी हुई थी। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई।
रेलवे स्टेशन जैसे संवेदनशील सार्वजनिक स्थान पर देर रात हुई इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि पुलिस जवानों की मौजूदगी में भी मारपीट नहीं रुक सकी, तो आम यात्रियों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी?
घटना का वीडियो सामने आने के बाद अब रेल पुलिस की भूमिका और मामले में की गई कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, घटना में शामिल युवकों की पहचान और पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।
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