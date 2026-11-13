सतना में चितहरा-बिरसिंहपुर मार्ग पर सड़क किनारे दिखा बाघ, थम गए वाहनों के पहिए, राहगीरों ने कैमरे में कैद किया नजारा

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। जिले के मझगवां वन परिक्षेत्र के चितहरा-बिरसिंहपुर मार्ग पर शुक्रवार को उस समय राहगीरों की धड़कनें बढ़ गईं, जब सड़क किनारे एक बाघ आराम फरमाता नजर आया। बुन्देलापुर मोड़ के पास सड़क किनारे बैठे वनराज को देखकर राहगीर कुछ देर के लिए ठिठक गए।

इस दौरान मार्ग से गुजर रहे लोगों ने बाघ की तस्वीरें अपने मोबाइल कैमरों में कैद कीं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, बाघ काफी देर तक सड़क किनारे बैठा रहा। राहगीरों ने बाघ को निहारा और उसकी तस्वीरें लीं बाघ की मौजूदगी के कारण मार्ग से गुजरने वाले वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई और कुछ समय के लिए यातायात थम गया। राहगीरों ने सुरक्षित दूरी बनाकर बाघ को निहारा और उसकी तस्वीरें लीं। सड़क किनारे बाघ की मौजूदगी से आसपास के क्षेत्र में भी कौतूहल का माहौल रहा।