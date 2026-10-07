सतना से देवेंद्रनगर और रामपुर नैकिन के लिए दो नई मेमू ट्रेन प्रस्तावित, नागौद-बरैठिया-करही से लेकर रीवा-गोविंदगढ़ तक सीधा रेल संपर्क

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। विंध्य क्षेत्र में रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। पश्चिम मध्य रेलवे ने सतना से देवेंद्रनगर और सतना से रीवा होते हुए रामपुर नैकिन तक नई दैनिक मेमू यात्री सेवा शुरू करने का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा है।
दोनों सेवाओं के संचालन को पश्चिम मध्य रेलवे के प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक की स्वीकृति मिल चुकी है। अब रेलवे बोर्ड की मंजूरी का इंतजार है।
नागौद को नई रेल कनेक्टिविटी, सतना से रीवा होते हुए रामपुर नैकिन तक
प्रस्ताव लागू होने पर सतना से जुड़े कई महत्वपूर्ण कस्बों और रेलखंड के यात्रियों को दैनिक आवागमन के लिए नई रेल सुविधा मिल सकेगी। यह सिर्फ ट्रेन चलने की बात नहीं, बल्कि नागौद को नई रेल कनेक्टिविटी, सतना से रीवा होते हुए रामपुर नैकिन तक दैनिक सेवा देने की नई कार्ययोजना है।
नागौद समेत चार स्टेशनों को मिलेगा सीधा लाभ
रेलवे के प्रस्ताव में सतना–देवेंद्रनगर के बीच 52 किलोमीटर लंबी नई बड़ी रेल लाइन पर आठ कोच की मेमू ट्रेन चलाने की योजना है। यह ट्रेन सतना से प्रतिदिन शाम 7:25 बजे रवाना होगी और करही, बरैठिया, नागौद तथा फुलवारी में ठहराव लेते हुए रात 9:25 बजे देवेंद्रनगर पहुंचेगी।
वापसी में देवेंद्रनगर से सुबह 7 बजे चलकर यही ट्रेन फुलवारी, नागौद, बरैठिया और करही होते हुए सुबह 9 बजे सतना पहुंचेगी। इससे सतना, करही, बरैठिया, नागौद, फुलवारी और देवेंद्रनगर क्षेत्र के यात्रियों को नई दैनिक रेल सेवा का लाभ मिलेगा। विशेष रूप से नागौद क्षेत्र के लोगों के लिए सतना से सीधा रेल संपर्क और नियमित आवागमन की सुविधा बढ़ेगी।
रीवा होकर रामपुर नैकिन तक पहुंचेगी मेमू
दूसरी प्रस्तावित सेवा सतना–रीवा–रामपुर नैकिन के बीच होगी। सतना से ट्रेन सुबह 9:15 बजे रवाना होकर कैमा, सकरिया, हिनौता रामबन, बघाई रोड और तुरकी रोड में ठहराव के बाद सुबह 10:25 बजे रीवा पहुंचेगी। इसके बाद रीवा से 10:35 बजे रवाना होकर सिलपरा, गोविंदगढ़ और बघवार होते हुए दोपहर 12:30 बजे रामपुर नैकिन पहुंचेगी।
वापसी में रामपुर नैकिन से ट्रेन दोपहर 3:30 बजे चलेगी और बघवार, गोविंदगढ़, सिलपरा, रीवा, तुरकी रोड, बघाई रोड, हिनौता रामबन, सकरिया तथा कैमा होते हुए शाम 7:15 बजे सतना पहुंचेगी। इस सेवा में भी आठ मेमू कोच प्रस्तावित किए गए हैं।
इन क्षेत्रों के यात्रियों को मिलेगा फायदा
प्रस्ताव के अनुसार दूसरी ट्रेन से सतना, कैमा, सकरिया, हिनौता रामबन, बघाई रोड, तुरकी रोड, रीवा, सिलपरा, गोविंदगढ़, बघवार और रामपुर नैकिन क्षेत्र के यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। इस तरह दोनों प्रस्तावित सेवाओं को मिलाकर सतना से देवेंद्रनगर और सतना से रीवा-रामपुर नैकिन रेलखंड के बीच कई प्रमुख स्टेशनों के यात्रियों को दैनिक आवागमन का नया विकल्प उपलब्ध होगा।
रेलवे बोर्ड की मंजूरी के बाद तय होगा संचालन
पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर मंडल के परिचालन शाखा ने 7 अक्टूबर 2026 को प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजकर स्वीकृति मांगी है। प्रस्ताव में कहा गया है कि सेवाओं का संचालन संबंधित रेलखंड पर लागू स्थायी और अस्थायी गति प्रतिबंधों तथा पटरी, पुल, सिग्नल और इंटरलॉकिंग से जुड़े प्रावधानों के अधीन होगा।