सतना से देवेंद्रनगर और रामपुर नैकिन के लिए दो नई मेमू ट्रेन प्रस्तावित, नागौद-बरैठिया-करही से लेकर रीवा-गोविंदगढ़ तक सीधा रेल संपर्क

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। विंध्य क्षेत्र में रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। पश्चिम मध्य रेलवे ने सतना से देवेंद्रनगर और सतना से रीवा होते हुए रामपुर नैकिन तक नई दैनिक मेमू यात्री सेवा शुरू करने का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा है।

दोनों सेवाओं के संचालन को पश्चिम मध्य रेलवे के प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक की स्वीकृति मिल चुकी है। अब रेलवे बोर्ड की मंजूरी का इंतजार है। नागौद को नई रेल कनेक्टिविटी, सतना से रीवा होते हुए रामपुर नैकिन तक प्रस्ताव लागू होने पर सतना से जुड़े कई महत्वपूर्ण कस्बों और रेलखंड के यात्रियों को दैनिक आवागमन के लिए नई रेल सुविधा मिल सकेगी। यह सिर्फ ट्रेन चलने की बात नहीं, बल्कि नागौद को नई रेल कनेक्टिविटी, सतना से रीवा होते हुए रामपुर नैकिन तक दैनिक सेवा देने की नई कार्ययोजना है।

नागौद समेत चार स्टेशनों को मिलेगा सीधा लाभ रेलवे के प्रस्ताव में सतना–देवेंद्रनगर के बीच 52 किलोमीटर लंबी नई बड़ी रेल लाइन पर आठ कोच की मेमू ट्रेन चलाने की योजना है। यह ट्रेन सतना से प्रतिदिन शाम 7:25 बजे रवाना होगी और करही, बरैठिया, नागौद तथा फुलवारी में ठहराव लेते हुए रात 9:25 बजे देवेंद्रनगर पहुंचेगी। वापसी में देवेंद्रनगर से सुबह 7 बजे चलकर यही ट्रेन फुलवारी, नागौद, बरैठिया और करही होते हुए सुबह 9 बजे सतना पहुंचेगी। इससे सतना, करही, बरैठिया, नागौद, फुलवारी और देवेंद्रनगर क्षेत्र के यात्रियों को नई दैनिक रेल सेवा का लाभ मिलेगा। विशेष रूप से नागौद क्षेत्र के लोगों के लिए सतना से सीधा रेल संपर्क और नियमित आवागमन की सुविधा बढ़ेगी।