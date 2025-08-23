मेरी खबरें
    सतना के बाबाराजा वॉटर फॉल में पिकनिक के दौरान डूबे दो युवक, कुल आठ लोग गए थे नहाने

    बताया जा रहा है कि वन विभाग द्वारा सुरक्षा के लिए लगाए गए बैरीकेट्स के बावजूद कुछ युवक नहाने के लिए झरने में उतर गए। इसी दौरान दो युवक गहरे पानी में चले गए और डूब गए। जहां डूबने से आयुष कुशवाहा व बालकृष्ण कुशवाहा की मौत हो गई।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Sat, 23 Aug 2025 06:53:31 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 23 Aug 2025 07:24:36 PM (IST)
    पिकनिक मनाने गए युवक डूबे।

    1. घबराए युवकों ने देर रात उचेहरा थाना पहुंचकर पुलिस को जानकारी दी।
    2. पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और कपड़े व अन्य सामान बरामद किए गए।
    3. लापता युवकों की पहचान बालकृष्ण और आयुष कुशवाहा के रूप में हुई है।

    सतना। जिले के परसमनिया पठार स्थित प्रसिद्ध बाबाराजा वॉटर फॉल में शुक्रवार की देर शाम पिकनिक मनाने गए दो युवक डूबकर दो युवकों की मौत हो गई। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। उचेहरा पुलिस और बचाव दल देर रात से ही लापता युवकों की तलाश के लिए मौके पर पहुंचा, लेकिन सुबह उनके शव ही बरामद हुए।

    मिली जानकारी के अनुसार, उचेहरा थाना क्षेत्र के पिपरी कला निवासी आठ युवक तीन बाइकों से शुक्रवार की शाम करीब पांच बजे बाबाराजा फॉल पहुंचे थे। वहां मौज-मस्ती के दौरान सभी दोस्त झरने के किनारे घूमते रहे।

    देर रात पहुंचे थाने

    घटना के बाद घबराए हुए छह युवकों ने देर रात उचेहरा थाना पहुंचकर पुलिस को पूरी जानकारी दी। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और कपड़े व अन्य सामान बरामद किए गए। लापता युवकों की पहचान बालकृष्ण कुशवाहा और आयुष कुशवाहा के रूप में हुई है। वहीं, उनके साथ गए दोस्तों में कुसुमलाल कुशवाहा, पुष्पराज खुशवाहा, जीवनलाल विश्वकर्मा, सतीश कुशवाहा, अजय कुशवाहा और शिवम कुशवाहा शामिल हैं।

    रात भर चला सर्च ऑपरेशन

    स्थानीय ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने रातभर सर्च अभियान चलाया लेकिन दोनों युवकों का पता नहीं चल सका। शनिवार सुबह एसडीआरएफ और गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद दोनों के शव निकाले गए।

    गांव में छाया मातम

    इधर, हादसे की खबर गांव में पहुंचते ही परिजनों में मातम छा गया है। बताया जाता है कि बाबाराजा फॉल मानसून में और भी खतरनाक हो जाता है। हर साल यहां पर्यटकों के डूबने की घटनाएं सामने आती हैं, बावजूद इसके लोग सुरक्षा नियमों को अनदेखा कर झरने में नहाने लगते हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे निर्धारित बैरीकेट्स के भीतर ही रहें और लापरवाही न बरतें।

