वैष्णवी ट्रैवल्स की बस ने ऑल्टो को मारी टक्कर, एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि सीधी /चुरहट। जिले के चुरहट थाना अंतर्गत रामपुर नैकिन मार्ग पर शुक्रवार दोपहर करीब 1:30 बजे दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। अमरपुर-बेहड़ा मोड़ पर तेज रफ्तार वैष्णवी ट्रैवल्स की बस ने ऑल्टो कार को सामने से टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑल्टो बस के नीचे घुस गई और उसके परखच्चे उड़ गए। हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 8 साल की मासूम गंभीर रूप से घायल है।

बस चालक मौके से फरार, तलाश जारी सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी कमला जोशी, एसडीओपी रवि प्रकाश कौल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दोनों वाहन जब्त कर लिए हैं। बस चालक मौके से फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। रीता त्रिपाठी थाना प्रभारी चुरहट ने बताया कि वैष्णवी बस एमपी 19 जेडएन 9392 रामपुर नैकिन से चुरहट की ओर आ रही थी, वहीं ऑल्टो कार एमपी 19 सीओ 0850 चुरहट से जा रही थी। अमरपुर- बेहड़ा मोड़ पर पहुंचते ही दोनों में जोरदार भिड़ंत हो गई। ऑल्टो बस के अगले हिस्से में फंस गई, कार का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। ग्रामीणों ने दौड़कर बचाव की कोशिश की, लेकिन तब तक तीन की सांसें थम चुकी थीं।