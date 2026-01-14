मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    जल जीवन मिशन फेल! हैंडपंप खराब, नल सूखे... MP के मैहर में दूषित पानी से बीमार पड़ रहे बच्चे और बुजुर्ग

    MP News: मैहर जिले के टेगना ररिया टोला में गंभीर पेयजल संकट सामने आया है, जहां ग्रामीणों को गड्ढे और नाली में जमा दूषित पानी पीने के लिए मजबूर होना पड ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Wed, 14 Jan 2026 11:22:35 PM (IST)Updated Date: Wed, 14 Jan 2026 11:23:17 PM (IST)
    जल जीवन मिशन फेल! हैंडपंप खराब, नल सूखे... MP के मैहर में दूषित पानी से बीमार पड़ रहे बच्चे और बुजुर्ग
    मैहर के टेगना ररिया टोला में पेयजल संकट, 3km दूर से गंदा पानी ढो रही महिलाएं। (AI Generated Image)

    HighLights

    1. टेगना ररिया टोला में गंभीर पेयजल संकट
    2. गड्ढे और नाली का दूषित पानी पी रहे ग्रामीण
    3. 'जल जीवन मिशन' के नल बंद पड़े लोग परेशान

    नईदुनिया प्रतिनिधि, मैहर: जिले के टेगना ररिया टोला में रहने वाले ग्रामीण इन दिनों गंभीर पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। गांव के करीब 24 परिवारों को पीने के लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। हालात इतने खराब हैं कि लोगों को गड्ढों और नालियों में जमा दूषित पानी का उपयोग पीने और दैनिक जरूरतों के लिए करना पड़ रहा है।

    तीन किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर महिलाएं

    गांव की महिलाएं रोजाना करीब तीन किलोमीटर दूर से डिब्बों और मटकों में पानी भरकर घर लाती हैं। यह पानी साफ नहीं है, लेकिन मजबूरी में इसी का उपयोग किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि स्वच्छ पानी की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे उनका जीवन खतरे में पड़ गया है।


    जल जीवन मिशन की योजना बनी दिखावा

    गांव में जल जीवन मिशन के तहत नल कनेक्शन लगाए गए थे, लेकिन नियमित जलापूर्ति नहीं हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि कई दिनों तक नलों से एक बूंद पानी नहीं आता। योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही के कारण ग्रामीणों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है।

    लंबे समय से खराब पड़ा हैंडपंप

    गांव में मौजूद एकमात्र हैंडपंप लंबे समय से खराब पड़ा है। इसकी मरम्मत को लेकर कई बार शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यदि हैंडपंप चालू होता, तो ग्रामीणों को कम से कम पीने का पानी मिल सकता था।

    दूषित पानी से बिगड़ रही सेहत

    गांव की सावित्री साकेत ने बताया कि नल में पानी नहीं आता, इसलिए मजबूरी में गड्ढे का गंदा पानी पीना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बच्चों और बुजुर्गों की तबीयत लगातार खराब हो रही है। वहीं आंचल साकेत ने कहा कि “जीना है तो पानी पीना पड़ेगा”, चाहे वह कितना भी दूषित क्यों न हो।

    प्रशासन ने दिए जांच के निर्देश

    मामले को लेकर जिला पंचायत सतना के सीईओ शैलेंद्र सिंह ने कहा कि रामनगर जनपद पंचायत के सीईओ को तत्काल स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि नल जल योजना बंद पाई जाती है, तो जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.